Nowa siedziba Starostwa Powiatowego w Białymstoku już otwarta – wygoda i nowoczesność w jednym miejscu

23 czerwca, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

W poniedziałek, 23 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku. To nowoczesny budynek, który zintegrował niemal wszystkie wydziały urzędu, dotychczas rozproszone w różnych częściach miasta. Nowa lokalizacja mieści się przy ul. Borsuczej 2, tuż obok dotychczasowego budynku starostwa.

Jeden adres – wiele urzędowych spraw

Nowa siedziba starostwa powiatowego w Białymstoku została zaprojektowana z myślą o wygodzie zarówno pracowników, jak i mieszkańców. Na miejscu znajdują się teraz m.in.:

Wydział geodezji,

Wydział architektury,

Wydział spraw społecznych i zarządzania kryzysowego,

Wydział kultury, sportu, turystyki i promocji,

Wydział budżetu i finansów,

Kadry oraz sekretariat starosty.

Budynek dostosowany do XXI wieku

Nowy obiekt to przestrzeń w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – posiada dwie windy, dwie klatki schodowe, nowoczesne ścieżki naprowadzające oraz cały poziom przeznaczony na archiwa. To także rozwiązania techniczne, które usprawniają codzienną obsługę interesantów.

Dzięki rozbudowie zyskała również stara część starostwa – obecnie mieści się tam Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które również korzystają z udogodnień nowego kompleksu.

Inwestycja za 30 milionów złotych

Całkowity koszt budowy nowej siedziby starostwa wyniósł blisko 30 milionów złotych, z czego połowa została sfinansowana z rządowego programu „Polski Ład”. To jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych powiatu białostockiego ostatnich lat.

W bezpośrednim sąsiedztwie powstaje obecnie nowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy, i biuro paszportowe.

(pc)