Nowa siedziba Biblioteki Uniwersyteckiej jest już gotowa

Czerwiec 17, 2021

Ponad 3200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, dwie kondygnacje, czytelnia z antresolą i wewnętrznym dziedzińcem – nowa siedziba Biblioteki Uniwersyteckiej jest gotowa. Wkrótce pojawią się w niej pierwsi czytelnicy.

– Bardzo się cieszymy z tej inwestycji. Minęło kilka lat, od momentu, gdy sprzedaliśmy poprzednią siedzibę biblioteki przy ul. Skłodowskiej-Curie. Jak obiecał poprzedni rektor prof. Leonard Etel, środki z tej sprzedaży przeznaczyliśmy na budowę nowej, bardziej nowoczesnej siedziby, w zdecydowanie lepszym miejscu. Obok nowego gmachu biblioteki znajduje się już kilka wydziałów Uniwersytetu, zamierzamy również zapraszać tutaj mieszkańców Białegostoku i regionu. Co ważne, biblioteka jest połączona z szeregiem innych obiektów, z których mieszkańcy mogą lub za chwilę będą mogli korzystać. To Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze, Uniwersyteckie Centrum Astronomii, Uniwersyteckie Centrum Kultury – mówi rektor prof. Robert Ciborowski. – Biblioteka staje się kolejnym elementem jednego wielkiego kampusu, w którym w przyszłości znajdą się wszystkie jednostki naszego uniwersytetu – dodaje.

Wypożyczalnia zostanie udostępniona czytelnikom już w przyszłym tygodniu, z kolei czytelnia będzie otwarta z początkiem nowego roku akademickiego – dodaje dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB.

– Budynek jest nowoczesny, przestronny i dostępny. W magazynie mamy już ok. 600 tysięcy woluminów, ale zmieści się w nim nawet milion. Z kolei w czytelni będzie dostępnych początkowo 80 tys. książek i czasopism. Ten zasób będziemy się starali zwiększać – dodaje dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB.

Na parterze jej gmachu jest hol wejściowo-wystawienniczy, wypożyczalnia książek, magazyn zaopatrzony w regały kompaktowe mierzące w sumie ok. 14 kilometrów długości, pracownie biblioteczne, pomieszczenia biurowe i techniczne. Przy wejściu głównym do budynku zamontowana została wrzutnia książek, dzięki której czytelnicy mogą zwracać wypożyczone egzemplarze bez konieczności wchodzenia do biblioteki, także poza godzinami jej pracy.

Na piętrze najwięcej miejsca zajmuje przestronna czytelnia na min. 40 miejsc, z wolnym dostępem do książek, a w niej – na antresoli – 9 kabin pracy indywidualnej, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego czytelnicy będą mieli do dyspozycji pomieszczenie do pracy zbiorowej. W czytelni znajdują się urządzenia pozwalające użytkownikom w łatwy sposób zarejestrować, z jakich woluminów z wolnego dostępu korzystają.

Ponadto na tym poziomie znajduje się m.in. sala konferencyjna połączona z ekspozycją Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego oraz pracownia komputerowa.

Centralną część wyższej kondygnacji gmachu zajmuje wewnętrzny dziedziniec. Atrium to nie tylko miejsce odpoczynku użytkowników biblioteki na świeżym powietrzu, ale też przestrzeń, w której będzie można organizować kameralne wydarzenia kulturalne lub naukowe.

Budowa gmachu biblioteki UwB rozpoczęła się wiosną 2019 roku i kosztowała w sumie nieco ponad 30 milionów złotych. (ea)