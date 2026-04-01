Nowa ramówka Radia Akadera – tu nadchodzi wiosna!

1 kwietnia, 2026

Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale od 1 kwietnia koniec żartów – Akadera znów ostro sobie pogrywa!

Czas wrócić do korzeni. Radio to nie algorytm – to wybór, charakter i odwaga. Chcemy być ludzcy i dla ludzi. Autorscy, kuratorscy, odkrywczy… To dopiero początek zmian, które mają nas przygotować do zbliżających się, 60. urodzin Akadery! – zapowiada Karol Kotański, redaktor naczelny – kierownik Radia Akadera.

Codziennie między 18:00 a 22:00 (a w weekendy jeszcze dłużej!) Waszymi uszami zawładnie #AutorskaAkadera — pasmo tworzone przez ludzi z pasją i wyrazistym gustem. Do gry wraca wampir, który postanowił wyjść z krypty… Krzysztof Sadowski ponownie spotka się z Wami w każdy środowy wieczór „Na granicy cienia”. Z kolei Olga Wyszkowska znów przejmie stery w sobotnie popołudnia, tym razem serwując „Czułe granie”, czyli dawkę dźwięków idealną na weekendowy restart.

Nie zabraknie też intrygujących nowości. W środę o 21:00 swoje podwoje otwiera „Wydział Mroczno-Mechaniczny”, którego samozwańczy dziekan Sebastian „Semi” Michałowski będzie promował dźwięki nieoczywiste, byle mroczne i dobre (a wśród nich wszelkie gotyki, cold wave, martial, industrial, neofolk i wszystko, czego się… nie spodziewacie). Swoją szansę dostanie też studentka i młoda, uzdolniona artystka Julia Cięciara, a jej „Ciary” zrobią dokładnie to, co obiecują.

Radio Akadera oddaje przestrzeń kuratorom lokalnej kultury – osobom, które napędzają rytm miasta. W co drugi czwartek (od 9 kwietnia) o godzinie 20:00 „UP TO DATE SHOW”, czyli dwugodzinna dawka szeroko pojętej muzyki elektronicznej oraz przestrzeń dialogu o emocjach, świadomości i zdrowiu psychicznym. Audycję poprowadzą twórcy Up To Date Festival, od lat będącego kulturalną wizytówką Białegostoku. Pozytywne wibracje w sobotniej audycji „Reggae Sesja” puści w eter kolektyw Roots Vibracja Sound System, miłośnicy jamajskich klimatów i organizatorzy festiwalu „Peunia”. O swoich inicjatywach opowie na naszej antenie także ekipa Zmiany Klimatu. Żelazną pozycją w naszej ramówce pozostaje „Żaba z bagna” Jacka Żędziana – organizatora festiwalu Rock na Bagnie. Niezmiennie zajrzymy też za kulisy Teatru Dramatycznego w audycji „Chodź do Teatru! Dramatyczny od kulis” (nowa pora: premiera we wtorki o 18:00, powtórka w soboty o 14:00).

Poniedziałkowe wieczory (18:00) to niezmiennie Lista Przebojów Kultowej Akadery. Wiosną poprowadzi ją Magda Juchnowicz – znana Wam „Szefowa” Kultywatora. W tym roku świętujemy jej 10-lecie, dlatego jesienią szykujcie się na koncert, jakiego to miasto jeszcze nie widziało.

Poważnie traktujemy też naszą misję edukacyjną – w porannym i popołudniowym paśmie usłyszycie felietony naukowców z Politechniki Białostockiej, a w ciągu dnia w kąciku „bLISko kultury” nasz radiowy Lisek – Marcin Dębko – opowie Wam o książkach, dla których warto zarwać nockę. Studencka kieszeń nigdy nie była gruba, a co trzeci Polak ocenia swoją wiedzę finansową jako małą lub bardzo małą. Dlatego w sobotnie przedpołudnia polecamy audycję „Bankomat” przygotowywaną przez Związek Banków Polskich oraz kierowany do studentów program „Trzy grosze o ekonomii”, realizowany przez zaprzyjaźnioną redakcję Akademickiego Radia Kampus we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości.

Nie zabraknie też wiadomości ważnych dla każdego żaka – Radio Akadera to pierwsze źródło informacji o życiu lokalnego środowiska akademickiego. O tym najwięcej w „Godzinie Rektorskiej”, na którą zaprasza Paweł Cybulski od poniedziałku do piątku o 22:00.

A może jesteś studentem i chciałbyś współtworzyć nasz program? Już wkrótce otworzymy dla Was nasze drzwi podczas naboru. Jeśli jednak jesteś jednym z tych, który nie lubi czekać i woli sam je wyważyć… napisz TUTAJ kilka słów o sobie i przedstaw nam pomysł na swoją obecność w radiu.

Słuchajcie nas na 87,7 FM i online. Sprawdźcie szczegółową ramówkę na naszej stronie internetowej. To jeszcze nie wszystko. Tu dopiero nadchodzi wiosna!