1 października startuje nowa ramówka Radia Akadera – sprawdź, co przygotowaliśmy!

Kultowe tytuły i nowe audycje. Więcej ciekawej publicystyki oraz autorskiej muzyki. Przygotowaliśmy jesienną ramówkę. Startujemy 1 października. Będzie: ostro, rockowo, alternatywnie, niepowtarzalnie. Akadera – jedyna w swoim rodzaju! Na 87.7 FM, w internecie i w telefonie.

W weekendy, oprócz kultowych prezenterów: Michała, Krzyśka, Pauli i Magdy, na antenie Radia Akadera będą Wam towarzyszyć nowe głosy: Jędrzej Pogorzelski i Olga Wyszkowska. Jędrzej będzie gospodarzem „Soboty wysokogatunkowej” od godz. 13:00 do 18:00, a w niedzielę od godz.10:00 w audycji pt.: „Podwójna kawa” oprowadzi Was po kulturalnym Białymstoku. Olga zaprosi do swojego muzycznego świata. Najpierw do audycji „Sobota muzyką malowana”, między godz. 18:00 a 20:00 a następnie w niedzielę, między godz. 15:00 a 17:00 w „Czułym graniu”.

W ramówce pozostają oczywiście znane i kochane przez Was audycje. Od poniedziałku do piątku niezmiennie będziecie budzeni „Dobrym porankiem” przez Michała Czarneckiego, „Rock and roll’em na co dzień” relaksować Was będzie Krzysztof Sadowski, a wracać z Wami do domów prowadząc „Radiogram” Paula Antipow. I kolejna nowość w naszej ramówce – studentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Julia Rutkowska – w audycji „Medycyna dobrze ro(c)kuje” będzie rozmawiać z ekspertami z szeroko pojętego świata nauk medycznych.

W poniedziałki lokalni artyści zawalczą o Wasze głosy w „Liście Przebojów Kultowej Akadery”, którą prowadzi Paula Antipow. Paula, jak zwykle w piątki między godz.16:00 a 18:00, zaprosi Was do kina, a z psychologami akademickimi poprowadzi zupełnie nową audycję „Psychodera”.

Krzysztof Sadowski będzie spotykał się z Wami „Na granicy cienia” niezmiennie w co drugą środę o godz. 18:00. Świat kultury w okolicach weekendu skomentuje „Zjerzony kulturą” Jerzy Doroszkiewicz, a imprezę electro, czyli „Ginger Melange”, rozkręcą dla Was o godz. 20:00 – Julitta Grzywa i DJ Stasiewicz.

Relacje z ulic Białegostoku jak zawsze będzie zdawał Jerzy Krupicki, a fantastyczną muzykę serwował w swoich audycjach: „Lekko przed zmrockiem”, „Blues pod gwiazdami” i „Koncertowa Akadera” nasz szef muzyczny – Konrad Sikora. Większą dawką „Czarnych rzeczy” przygotuje Szymon Es Dwa Kubas. Jego audycja będzie zaczynała się już o godz. 17:00 i trwała do 20:00. Szymon zaprezentuje też Wam lokalną scenę muzyczną w nowym cyklu pod tytułem „Stąd”. Audycja będzie pojawiała się w co drugi poniedziałek o godz. 20:00, na zmianę z „Płytami z górnej półki” Adama Musiuka.

Magda Juchnowicz w piątkowe wieczory w „Kultywatorze” będzie spełniała Wasze muzyczne marzenia, grała najlepszą polską muzykę w poniedziałki i środy w „Strefie wolnych myśli”, a także porozmawia na antenie o studiowaniu w szkołach artystycznych i podróżach w ramach programu Erasmus+. Z wakacji wracają m.in.: błyskotliwe felietony Krzysztofa Szubzdy, podróże po „Niezwykłym Podlaskim” Wojciecha Koronkiewicza, audycje: „Biblioteka – lubię to!”, „Nie tylko marynistyczna”, „Randka z karierą”, „Samorząd bez cenzury” i „Foto środa”.