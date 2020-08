Nowa płyta Karoliny Cichej & Spółki

Sierpień 24, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Za niespełna dwa tygodnie, ukaże się nowa płyta Karoliny Cichej.

W sieci pojawił się już pierwszy singiel „Płacz nad młodością, co odchodzi” zapowiadający krążek „Tany”.

Najnowsze wydawnictwo wokalistki to dialog tradycji ze współczesnością. Regionalne pieśni są wzbogacone o współczesne efekty dźwiękowe i taneczne gatunki.

– Płyta „Tany” w założeniu miała wychodzić z Podlasia, wychodzić z Białegostoku. Krążek ma kompozycje dwuczęściowe. Jedna to jest tradycyjna pieśń polska, czy tradycyjna pieśń mniejszości zamieszkujących region, a druga część to jakieś moje postscriptum do opisywanej w pieśni historii – mówiła wokalistka Karolina Cicha.

Premiera płyty „Tany” zaplanowana jest na 11 września. Wydawnictwo powstało przy wsparciu finansowym Miasta Białystok i województwa podlaskiego.

Więcej o nowej płycie „Tany” znajduje się tutaj. (ea/mc)