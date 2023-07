Nowa międzynarodowa szkoła letnia na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej

4 lipca, 2023

Międzynarodowa letnia szkoła na WI PB, fot. Agnieszka Sakowicz-Stasiulewicz

Niemal 40 studentów z Japonii, Korei Południowej, Indii, Ukrainy, Hiszpanii, Kolumbii oraz Kanady bierze udział w międzynarodowej letniej szkole poświęconej biometrii na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. „Biometrics – intelligent solutions” – to pierwsze takie przedsięwzięcie wydziału, finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

– Na Wydziale Informatyki PB jest to pierwsza tego typu szkoła. Gościmy studentów z siedmiu krajów. Oprócz standardowych zajęć, na których przekazywana jest wiedza z biometrii, są przewidziane także zajęcia o charakterze kulturalnym – mówi prof. Ireneusz Mrozek, prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Studenci biorą udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Zaplanowano dla nich także konsultacje. Oprócz naukowców z Politechniki Białostockiej wykłady prowadzą także eksperci z uczelni zagranicznych. To: prof. Nobuyuki Nishiuchi z Tokyo Metropolitan University (Japonia) i prof. Young Im Cho z University of Suwon (Korea Południowa).

– Materiał to głownie biometria, ale żeby uczyć się biometrii, to trzeba znać się trochę na przetwarzaniu obrazów i sygnałów. Mamy więc po pierwsze przetwarzanie i analizę obrazów i sygnałów na przykładzie obrazów biometrycznych. Po drugie mamy też wstęp do informatyki, gdzie pokażemy historię biometrii, jej zastosowanie, ostatnie osiągnięcia oraz dodatkowo jeszcze powiemy o roli sztucznej inteligencji w biometrii – mówi prof. Khalid Saeed z Katedry Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. – Zaczęliśmy już nawet rozmowy na temat drugiej edycji takiej szkoły letniej, bo jest takie zainteresowanie. Cieszę się, że mamy studentów z różnych krajów świata, nie tylko z Europy. Co ciekawe, to są wybrani studenci. Dużo było chętnych, ale wybrano najlepszych. Mamy tutaj bardzo dobrych doktorantów i bardzo dobrych asystentów – dodaje prof. Saeed.

Letnia szkoła „Biometrics – intelligent solutions” jest realizowana w ramach konkursu „SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

– Kontakt ze środowiskiem międzynarodowym to jest korzyść obustronna dla studentów przyjeżdżających, którzy poznają się tutaj siebie nawzajem, ale też zdobywają wiedzę. To trzeba podkreślić: szkoła letnia to nie jest wizyta turystyczna, tylko konkretny rozwój konkretnych umiejętności , wiedzy. Tą wiedzą dzielą się specjaliści zarówno z Politechniki Białostockiej, jak również mamy dwoje profesorów zagranicznych, którzy tutaj prowadzą zajęcia i wykłady. Jest to duży czynnik umiędzynarodowienia uczelni, do którego też dążymy i który jest wpisany w algorytmie finansowania uczelni. To jest też poprawa naszej pozycji w rankingach – mówi prof. Dorota Mozyrska, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

W programie szkoły letniej znalazły się też propozycje o charakterze kulturowym: wycieczka do Warszawy, warsztaty związane z kuchnią podlaską, zwiedzanie Białegostoku, czy wycieczka po Podlasiu (okolice Białegostoku). (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: