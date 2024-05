Nowa instalacja na terenie Politechniki Białostockiej

28 maja, 2024

2024-05-28-I-LOVE-PB-fot-Dariusz-Piekut 2024-05-28-I-LOVE-PB-fot-Dariusz-Piekut

Przy Politechnice Białostockiej pojawił się podświetlany nocą napis „I love PB”. We wtorek (28.05.24) uroczyście została przy nim przecięta symboliczna wstęga.

– Ta instalacja ma przede wszystkim przypominać o tym, że jesteśmy rzeczywiście bardzo umiędzynarodowieni, i że przyciągamy do siebie zagranicznych gości. Ale myślę też, że ta nowa forma przestrzenna będzie stanowiła fajny akcent dla wszystkich studentów, pracowników uczelni oraz partnerów, zachęcając ich do fotografowania się na naszym kampusie. Instalacja ma wymiar ponadnarodowy, a serce w nią wpisane – oznacza naszą miłość do Politechniki Białostockiej – mówiła podczas spotkania dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej, która wraz z dr hab. inż. Dorotą Anną Krawczyk, prof. PB, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej, dokonała symbolicznego przecięcia wstęgi.

Inspiratorem inicjatywy były Działy Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej.

A skąd w ogóle pomysł na tego typu akcję?

– Pomysł narodził się z doświadczeń wyjazdowych. Każdy z nas, kto wyjeżdża, a w szczególności są to pracownicy Działów Współpracy Międzynarodowej, bardzo często spędza czas na kampusach naszych uczelni partnerskich. W związku z tym, takie miejsca są często fotografowane. U nas takiego miejsca nie było, więc doszliśmy do wniosku, że warto je stworzyć na kampusie Politechniki Białostockiej. Nasi studenci będący za granicą, pracownicy będący za granicą, są naprawdę najlepszymi ambasadorami promującymi naszą uczelnię – przekonywała Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej.

Instalacja ma ponad 6 metrów szerokości i 2 metry wysokości. Jej uroczyste odsłonięcie to jeden z elementów obchodów 75-lecia Politechniki Białostockiej. Studentom i pracownikom bardzo się instalacja spodobała. Mówią, że wygląda elegancko, oraz nowocześnie i będzie dobrą wizytówką uczelni.(jg)

Relacja Julitty Grzywy: