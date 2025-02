Nowa galeria w Białymstoku: hołd dla lokalnych sportowców

16 lutego, 2025

Na Stadionie Miejskim w Białymstoku powstanie Galeria Białostockiego Sportu – nowe miejsce, które będzie prezentować historię i osiągnięcia lokalnych sportowców. Informację tę oficjalnie potwierdził prezydent miasta Tadeusz Truskolaski podczas specjalnej konferencji prasowej. W spotkaniu wzięli udział również wicemarszałek Rafał Rudnicki, poseł na Sejm Krzysztof Truskolaski, dyrektor Muzeum Wojska Robert Sadowski oraz prezes Stadionu Miejskiego Cezary Mielko. Wydarzenie uświetnił swoją obecnością mistrz olimpijski Wojciech Nowicki, który zadeklarował wsparcie dla inicjatywy.

Prezydent Truskolaski podkreślił, że decyzja o utworzeniu galerii zapadła po przyznaniu miastu środków w wysokości 13 milionów złotych na inwestycje sportowe.

– To miejsce było od dawna planowane na Stadionie Miejskim. Galeria będzie nie tylko uhonorowaniem naszych sportowców, ale również miejscem dla mieszkańców i gości miasta. – zaznaczył.

Za prowadzenie i zarządzanie galerią odpowiedzialne będzie Muzeum Wojska w Białymstoku. Dyrektor placówki, Robert Sadowski, podkreślił, że sport i historia są ze sobą ściśle powiązane.

– Sport i wojsko mają wiele wspólnego. Chcemy stworzyć przestrzeń, która będzie opowiadać historię białostockiego sportu, od czasów dawnych po współczesność – powiedział.

Mistrz Olimpijski oraz Złoty Absolwent i Honorowy Ambasador Politechniki Białostockiej – Wojciech Nowicki już teraz przekazał do galerii swoje buty sportowe, w których startował w zawodach. Do inicjatywy przyłączył się również poseł Krzysztof Truskolaski, przekazując szalik z historycznego meczu Jagiellonii Białystok z Ajaxem Amsterdam. Organizatorzy apelują do mieszkańców miasta i kibiców o przekazywanie pamiątek związanych z białostockim sportem, które wzbogacą ekspozycję.

Galeria Białostockiego Sportu będzie miejscem, w którym będzie można zobaczyć eksponaty związane z historią sportu w regionie, w tym pamiątki po legendarnych zawodnikach i drużynach. Szczególny nacisk zostanie położony na sukcesy Jagiellonii Białystok, ale nie zabraknie również ekspozycji dotyczących innych dyscyplin sportowych.

Prace nad uruchomieniem galerii już się rozpoczęły. Organizatorzy zapowiadają, że otwarcie nowego miejsca nastąpi w najbliższych miesiącach. Szacowany koszt inwestycji to 10 milionów złotych.

(pc)