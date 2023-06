Nowa formuła, nowa lokalizacja i nowa data. Za 2 tygodnie rusza Up To Date Festival 2023

7 czerwca, 2023

Konferencja prasowa przed UTDF 2023, źródło: NieTeatr Konferencja prasowa przed UTDF 2023, źródło: NieTeatr

Dwa dni i 40 występów na dwóch scenach w nowej, tajemniczej lokalizacji. Do tego konferencja naukowa, wycieczka do Białowieży dla uczestników imprezy i mnóstwo działań ekologicznych. Tak będzie wyglądać tegoroczna, czternasta już edycja Festiwalu Up To Date. Festiwal w zmienionej formule odbędzie się już za nieco ponad dwa tygodnie – 23 i 24 czerwca. Wydarzeniu patronuje Radio Akadera.

– Festiwal w tym roku to festiwal zmian. Edycja, która jest zupełnie inna niż każda inna poprzednia, a jest to czternasta edycja więc trochę mamy tego za sobą. Chciałbym się podzielić podekscytowaniem na te zmiany i nowy kształt festiwalu, bo „jedziemy” z naszym zespołem na ostrej fali ekscytacji. Widzimy też, że nasza publiczność bardzo żywiołowo zareagowała na to wszystko, co w tym roku serwujemy i czujemy, że jest to bardzo dobry prognostyk. Chodzą słuchy, że to może być najlepsza edycja Festiwalu Up To Date i to nie są cytaty z biura festiwalowego, tylko cytaty od publiczności – mówi Jędrzej Dondziło, pomysłodawca, koordynator i dyrektor programowy Festiwalu.

Miejsce do ostatniej chwili pozostanie nieznane. Wiadomo, że to lokalizacja stosunkowo blisko centrum, gdzie łatwo dojechać komunikacją miejską, rowerem, taksówką, a nawet dojść pieszo. Ważne jest to, że na terenie Festiwalu nie będzie miejsca do zaparkowania własnego samochodu.

– Nie zrywamy z naszymi tradycjami muzycznymi, bo będziemy prezentować muzykę ambientalną i eksperymentalną. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na muzyce tanecznej, czy z grubsza mówiąc – rozrywkowej. Festiwal startuje o godzinie 17:30, pierwsze występy już o 18:00. I właśnie w tym czasie będą odbywały się występy eksperymentalne, bardziej kontemplacyjne, skupione wokół ambientu. Stopniowo wraz z upływem czasu Festiwal będzie coraz bardziej taneczny, by kończyć się po godzinie 8:00 rano nawet każdego dnia. Do tych godzin jest rozpisany program – dodaje Dondziło.

Koncertom w plenerze będzie towarzyszyć konferencja naukowa w NieTeatrze poświęcona zagadnieniu funkcjonowania podmiotów muzycznych w kontekście dbania o dobro planety. Wydarzenie odbędzie się 24 czerwca.

– Na konferencję „Do you really care” zaprosiliśmy też naszych partnerów z instytucji naukowych, zaprosiliśmy partnerów z Niemiec, z Instytutu Fraunhofera. I mamy nadzieję, że dzięki temu dialogowi uda nam się wypracować jakieś wnioski, wprowadzić realne zmiany dla środowiska. Dlatego, żeby nasze działania na Festiwalu i okołofestiwalowe, które mamy wspólnie na ten rok i kolejne lata miały mniejszy wpływ negatywny na środowisko. Zależy nam na tych pozytywnych zmianach. Wiemy, że dzięki UTDF mamy dostęp do naprawdę bardzo świadomego społeczeństwa i razem z nimi chcemy tych zmian dokonywać – mówiła Agata Kalinowska z firmy Electrum, która jest partnerem strategicznym imprezy.

Podczas festiwalu będą też prowadzone badania socjologiczne dotyczące zarówno samych zmian w formule Festiwalu, jak i kwestii ekologicznych.

– W tym roku Festiwal przechodzi różne przeobrażenia, tzn. mamy nową formułę i też chcemy dowiedzieć się, jak uczestnicy będą reagować na te wszystkie propozycje, które się pojawią. Kwestie ekologiczne będą jednym z kluczowych celów zainteresowań badawczych. Chcielibyśmy dowiedzieć się, co uczestnicy Festiwalu sądzą na temat takich inicjatyw, ale też być może jakie oni mają propozycje zmian, jaką mają wizję na temat takich ekologicznych, niskoemisyjnych czy zeroemisyjnych wydarzeń – mówił dr Maciej Białous z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, który przeprowadzi badania.

Sami organizatorzy zrezygnowali w tym roku z produkcji nowej kolekcji Up To Date’owych ubrań, by nie tworzyć nowych odpadów.

Festiwalowi będą też towarzyszyć już znane działania, jak „Wyślij pocztówkę do Babci”. Festiwal odbywa się przy wsparciu Miasta Białystok i Województwa Podlaskiego. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: