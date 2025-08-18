Nowa Corolla Cross z odświeżoną stylistyką i nowymi technologiami. Debiut wersji GR SPORT.

18 sierpnia, 2025

Toyota udoskonaliła Corollę Cross.

– Stylowy grill, nowe adaptacyjne światła drogowe, przeprojektowane reflektory i lampy tylne.

– Debiut wersji GR SPORT ze zmodyfikowanym układem jezdnym, nowym trybem Sport oraz usportowionym wyglądem.

– Napęd AWD-i zyskuje tryb Snow Extra, który pozwoli na jeszcze lepsze prowadzenie w zimowych warunkach.

– Cichsze i bardziej komfortowe podróżowanie dzięki nowym materiałom wygłuszającym.

Toyota Corolla to najpopularniejszy samochód osobowy na świecie. Od 1966 roku klienci kupili już ponad 55 milionów egzemplarzy tego modelu, który stał się rynkowym punktem odniesienia pod kątem niezawodności. Od 2022 do rodzinny Corolli dołączył praktyczny i wszechstronny SUV – Corolla Cross, w którym zadebiutowały m.in. napędy hybrydowe piątej generacji, a także nowe elementy pakietu systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE. Po trzech latach Toyota udoskonaliła Corollę Cross, wprowadzając nowe zaawansowane technologie i odświeżając stylistykę auta, a także rozszerzając gamę dostępnych wersji.

Przeprojektowane nadwozie i wnętrze

Nowa Corolla Cross została zaprojektowana z myślą o europejskich klientach. Samochód zyskał nowy elegancki przedni grill z nawiązującym do plastra miodu wzorem kratki, który ułatwia też lepszy przepływ powietrza do silnika. W wersji Executive standardem są nowe adaptacyjne światła drogowe (AHS), zapewniające optymalną widoczność. Reflektory LED równomiernie oświetlają całą powierzchnię, przy tym nadając SUV-owi efektowny i nowoczesny wygląd. Z tyłu wzrok przyciąga wtłoczone logo Corolli Cross i przeprojektowane tylne lampy, a solidny charakter auta podkreśla nowy wzór 18-calowych felg aluminiowych.

W zmodernizowanej kabinie uwagę zwraca nowa gałka dźwigni zmiany biegów oraz większa konsola centralna z praktycznymi rozwiązaniami, jak dodatkowa przestrzeń na smartfona, przesuwany podłokietnik czy nowy układ uchwytów na napoje. Standardem w nowej Corolli Cross jest najnowsza ładowarka indukcyjna, udoskonalono także łączność z urządzeniami korzystającymi z systemów Android (1,5-raza szybsze działanie niż do tej pory). Przed kierowcą jest 12,3-calowy wirtualny kokpit, system multimedialny Toyota Smart Connect ma 10,5-calowy ekran dotykowy. W każdej wersji udoskonalonego crossosovera jest teraz podgrzewanie foteli przednich, podgrzewana kierownica dostępna jest od wersji Style, a odmiana Executive zyskała ulepszony system dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED.

Nowa Corolla Cross w standardzie ma także najnowsze systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE, które umożliwiają aktualizacje over-the-air bez konieczności wizyty w serwisie. Częścią pakietu jest trzecia generacja układu Toyoty Safety Sense z zaawansowanymi asystentami jazdy i parkowania.

Lepsze wyciszenie Corolli Cross

Podróżowanie nową Corollą Cross będzie przyjemniejsze za sprawą lepszego wyciszenia kabiny w trzech kluczowych obszarach. Zastosowano skuteczniejsze materiały wygłuszające w miejscach zespolenia dachu, co redukuje odgłosy deszczu i hałas drogowy. Dodatkowe wygłuszenia w okolicy tylnych otworów wentylacyjnych ograniczają hałas i drgania odczuwane przez pasażerów tylnej kanapy. W wyższych wersjach wyposażenia wykorzystano trójwarstwowy panel wygłuszający wewnątrz deski rozdzielczej, który minimalizuje odgłosy z komory silnika.

Hybrydowe napędy i ulepszone działanie AWD-i

Nowa Corolla Cross jest częścią mocnej oferty Toyoty w bardzo konkurencyjnym segmencie C-SUV obok Toyoty C-HR, która dostępna jest jako klasyczna hybryda i hybryda plug-in, oraz zaprezentowanej niedawno elektrycznej Toyoty C-HR+.

Gama napędów nowej Corolli Cross wpisuje się w wielotorową strategię Toyoty dążenia do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Samochód wciąż będzie oferowany z wydajnymi i oszczędnymi układami 1.8 Hybrid oraz 2.0 Hybrid. W wersjach z inteligentnym napędem na cztery koła AWD-i dodano nowy tryb jazdy Extra Snow, który poprawia zachowanie pojazdu na zaśnieżonych drogach. Podczas przyspieszania, zwalniania czy zmiany pasa ruchu wykorzystywany jest tylny silnik elektryczny, by uniknąć utraty przyczepności kół i zapewnić stabilne i przewidywalne prowadzenie w trudnych warunkach.

Debiut wersji GR SPORT w gamie Corolli Cross

Nowa Toyota Corolla Cross zyskała wersję GR SPORT. Samochody w tym usportowionym wariancie wyróżniają się czarnymi 19-calowymi felgami aluminiowymi, specjalnym wzorem grilla i czarnym emblematem Toyoty. Tylko w tej wersji dostępny będzie lakier Storm Grey w połączeniu z czarnym dachem. We wnętrzu nie brakuje logotypów GR, a fotele z ekologicznego zamszu BRIN･NAUB® mają czerwone przeszycia.