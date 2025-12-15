Home Wiadomości Nową bazę wiedzy o inżynierii odwrotnej i gospodarce obiegu zamkniętego przygotowali m.in. naukowcy z Politechniki Białostockiej

Wiadomości

15 grudnia, 2025

Nową bazę wiedzy o inżynierii odwrotnej i gospodarce obiegu zamkniętego przygotowali m.in. naukowcy z Politechniki Białostockiej

Prof. Joanna Ejdys, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PB, fot. A. Jakuć
Otwarta baza wiedzy z materiałami dydaktycznymi dotyczącymi inżynierii odwrotnej i gospodarki o obiegu zamkniętym powstała na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. To efekt międzynarodowego projektu Circleredu, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

 

Zgromadzone materiały są przeznaczone dla studentów, nauczycieli akademickich i wszystkich zainteresowanych tematyką Circular Economy oraz Reverse Engineering na poziomie szkolnictwa wyższego.

– Tak naprawdę to jest baza danych, która przekierowuje osoby zainteresowane do różnych materiałów dydaktycznych. My nie byliśmy autorem tych materiałów, tylko my znaleźliśmy te materiały w postaci różnych filmików, publikacji, oprogramowania specjalistycznego, jakichś prezentacji czy kursów związanych właśnie z tematyką Reverse Engineering albo Circular Economy – mówi prof. Joanna Ejdys, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Baza wiedzy jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej projektu, a w kolejnych etapach powstaną także autorskie kursy online przygotowane przez partnerów z Polski, Niemiec, Finlandii i Rumunii. (hk)

 

Rozmowa Hanny Kość z prof. Joanną Ejdys, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, w ramach audycji „Podróże z Erasmusem”:

Najnowsze wiadomości
Samochód osobowy marki BMW wjeżdża na przejazd kolejowy w Hajnówce mimo włączonych sygnałów świetlnych i opuszczonych zapór, kadr z monitoringu.
Groźna sytuacja na przejeźdz ... więcej
Zespół chirurgów Białostockiego Centrum Onkologii podczas robotycznej operacji nowotworu wątroby na sali operacyjnej, z wykorzystaniem systemu chirurgii robotycznej.
BCO wykonuje pionierskie opera ... więcej
MATERIAŁ PARTNERA
Sylwester 2025 w Dworze Czarne ... więcej
Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz przedstawiciele miasta i Białostockiego Ośrodka Kultury podczas konferencji prasowej zapowiadającej Sylwestra Miejskiego 2025 na Rynku Kościuszki.
Sylwester miejski na Rynku Ko ... więcej
Festiwal umiejetnosci
Festiwal Umiejętności w Bia ... więcej
Nie lenistwo, a lęk i perfekc ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.