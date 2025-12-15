Nową bazę wiedzy o inżynierii odwrotnej i gospodarce obiegu zamkniętego przygotowali m.in. naukowcy z Politechniki Białostockiej

15 grudnia, 2025

Prof. Joanna Ejdys, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PB, fot. A. Jakuć Prof. Joanna Ejdys, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PB, fot. A. Jakuć

Otwarta baza wiedzy z materiałami dydaktycznymi dotyczącymi inżynierii odwrotnej i gospodarki o obiegu zamkniętym powstała na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. To efekt międzynarodowego projektu Circleredu, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Zgromadzone materiały są przeznaczone dla studentów, nauczycieli akademickich i wszystkich zainteresowanych tematyką Circular Economy oraz Reverse Engineering na poziomie szkolnictwa wyższego.

– Tak naprawdę to jest baza danych, która przekierowuje osoby zainteresowane do różnych materiałów dydaktycznych. My nie byliśmy autorem tych materiałów, tylko my znaleźliśmy te materiały w postaci różnych filmików, publikacji, oprogramowania specjalistycznego, jakichś prezentacji czy kursów związanych właśnie z tematyką Reverse Engineering albo Circular Economy – mówi prof. Joanna Ejdys, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Baza wiedzy jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej projektu, a w kolejnych etapach powstaną także autorskie kursy online przygotowane przez partnerów z Polski, Niemiec, Finlandii i Rumunii. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Joanną Ejdys, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, w ramach audycji „Podróże z Erasmusem”: