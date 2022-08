Nostalgia i trauma w sztuce Białegostoku i Podlasia. Młodzi artyści na wystawie w Galerii Arsenał

Sierpień 25, 2022

„Świat nie wierzy łzom: Nostalgia i trauma w sztuce Białegostoku i Podlasia” – to tytuł nowej wystawy, którą od piątku (26.08) można będzie oglądać w Galerii Arsenał. Składają się na nią prace stworzone przez urodzonych w latach 80. i 90. artystów pochodzących z regionu.

Na ekspozycji oprócz kolejnego „Żubrołaka” Adrianny Konopki zobaczymy również cały zbiór jej bardzo osobistych prac wykonywanych niemal na zwykłym papierze.

– To przegląd prac, które zaczęłam robić na studiach i które tworzę do tej pory. Są to moje zapiski, które są dosyć emocjonalne, przypominają mi o różnych rzeczach i stanach, w których byłam – mówi Adrianna Konopka.

Jan Szewczyk postawił na nowe media. Z około stu zdjęć stworzył wirtualny, ruchomy „Wykrot”, a jego wymowa odnosi się między innymi do zmian klimatycznych.

– Wykrot jest dla mnie dosyć znaczącym obiektem leśnym, naznaczony różną symboliką. Jest efektem zmian klimatycznych, obniżania się poziomu wód gruntowych, także gradacji kornika. Ma też znaczenie związane z tym co teraz dzieje się na granicy. Kiedyś pod takim wykrotem spotkałem grupę Syryjczyków podążających do Berlina. To byli studenci akademii medycznej. Wykrot jest świetnym miejscem, żeby się schronić. I nie tylko ludzie mogą się pod nim schronić, ale także zwierzęta, owady, ptaki – mówi Jan Szewczyk.

Kolektyw Żurnal, czyli Anna Koronkiewicz, Paweł Gryko i Emilia Bocianowska nakręcili film na Torze Białystok i stworzyli odwołującą się do dzieciństwa w Białymstoku instalację.

– Wideo nawiązuje do tematu odlotu. W wideo tym latają różne obiekty, np. rzeźby i razem z tymi obiektami odsyłamy nasze traumy do nieba – tłumaczy Paweł Gryko.

– Tytuł naszego eseju to „Wyleciałyśmy wczoraj”. Zastanawiamy się nad tym, co zostawiliśmy za sobą jak wyjechaliśmy do Londynu. Towarzyszy temu rzeźba, która także reprezentuje nasze traumy, ale też ma elementy z dzieciństwa, bo jest zbudowana z asfaltu i elementów toru, ma też piłkę do skakania tworząc pełną narrację, która współdziała z naszym wideo – dodaje Anna Koronkiewicz.

Wernisaż wystawy podlaskich „Świat nie wierzy łzom. Nostalgia i trauma w sztuce Białegostoku i Podlasia” w piątek (26.08) o 18:00. Na sobotę (27.08) na 11:00 zaplanowano oprowadzanie kuratorskie. (jd/mt)