Nocna komunikacja miejska zostaje na dłużej

3 września, 2024

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Sześć nocnych linii autobusowych nadal będzie funkcjonowało w Białymstoku w weekendy. Nocną komunikację miejską wprowadzono w maju i początkowo miała działać do końca wakacji.

Jednak władze miasta zdecydowały o jej kontynuacji – mówi Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku.

– Sześć linii funkcjonujących od maja, w naszym przekonaniu w miarę się sprawdziło, natomiast oczywiście trudno jest porównywać okres wakacyjny do tego, który jest od września, czyli kiedy normalnie funkcjonują szkoły, od października kiedy pojawią się studenci, a wiadomo, że w wakacje głównie młode osoby korzystały z komunikacji nocnej. Nie ma decyzji dotyczącej tego do kiedy będą te linie funkcjonowały, myślę, że wszystko wskazuje na to, że będą funkcjonowały w sposób ciągły, że nie będzie żadnej przerwy, bo chcemy ułatwiać życie mieszkańcom – mówi Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku.

Nocne linie autobusowe jeżdżą na sześciu różnych trasach na osiedle TBS, Starosielce PKP, osiedle Nowe Miasto, Dojlidy Górne, Jaroszówka i Wyżyny oraz Pietrasze i Wasilków. Wszystkie zaczynają i kończą kurs w centrum Białegostoku na przystanku „Rzeka Biała”. (hk)