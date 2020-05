Noc Muzeów on – line. Co nas czeka w ten wyjątkowy, sobotni wieczór?

Maj 15, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

To jedna z tych wyjątkowych nocy w roku, i tym razem również taka będzie. Choć nie dlatego, że na co dzień niedostępne dla zwiedzających miejsca zostaną otwarte, a dlatego, że z pozycji własnego fotela będzie można zajrzeć do wielu instytucji kultury. W najbliższą sobotę odbędzie się Noc Muzeów on – line.

Mimo, że w tym roku wydarzenie przeniosło się do sieci, to nie wszystkie instytucje włączyły się w inicjatywę, co również wiąże się ze zdecydowanie mniejszą liczbą atrakcji, to jednak jest też plus tej całej sytuacji. Będąc w jednym mieście mamy możliwość odwiedzenia muzeów i galerii w różnych zakątkach kraju. I tak będąc w Białymstoku możemy zajrzeć do Muzeum Sztuki w Łodzi, które oferuje zwiedzanie na dwa sposoby. Muzeum zaprasza na oprowadzanie po wystawie „Atlas Nowoczesności”, które będzie transmitowane o 21.00. Godzinę wcześniej zaplanowano premiero wirtualny spacer po Sali Neoplastycznej. Z kolei Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na wirtualny spacer po swoich wnętrzach. Pasjonaci historii oprowadzą nas po królewskich salach, opowiedzą o ich symbolice i królewskich zwyczajach. Będzie można zobaczyć Salę Balową, Rycerską, Tronową, Gabinet króla, garderobę, czy sypialnię.

Lokalnie natomiast możemy przejść się po Operze i Filharmonii Podlaskiej. W sobotni wieczór odbędzie się wirtualny spacer po gmachu podczas, którego przekonamy się, że za każdym rogiem tego budynku kryje się ciekawa historia. Podlaskie Muzeum w Białymstoku organizuje Noc Muzeów pod hasłem: „W drodze…” i oferuje nam m.in. podróż z Branickimi, Kossakami, czy wyprawę czterema drogami do Tykocina oraz proponuje wędrówki do starych podlaskich chat. W wirtualną Noc Muzeów włącza się również Uniwersytet w Białymstoku, który umożliwi zajrzenie do gabinetu ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, do Centrum Przyrodniczego, w którym znajdują się skamieniałości liczące kilkaset milionów lat. Będzie można również odwiedzić dom partii. Podlaski Instytut Kultury na sobotni wieczór przygotował dwie wystawy. Pierwsza z nich prezentować będzie kompozycje wykonane metodą batik polegającą na wytwarzaniu barwnych tkanin przy pomocy wosku. Na drugą ekspozycję składają się prace uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży.

Wszystkie wydarzenia odbędą się na oficjalnych funpeage-ach placówek i ich stronach internetowych. Najprawdopodobniej oficjalna Noc Muzeów 2020 odbędzie się w drugiej połowie września. (ea/mc)