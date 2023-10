20 października, 2023

Fot. Dariusz Piekut /PB Fot. Dariusz Piekut /PB

Chemiczni detektywi, odkrywcy szukający życia w kropli wody – młodzi ludzie chętnie przyszli na Politechnikę Białostocką, by przekonać się, ze nauka może być świetną zabawą! Taki był cel Nocy Innowacji 2023 w największej w północno-wschodniej Polsce uczelni technicznej.

– Chcemy zapoznać młodych ludzi z obsługą mikroskopu, mamy do wyboru preparaty, sztuczne, zwierzęce albo pochodzenia roślinnego – wyjaśnia mgr inż. Paweł Kondzior z Katedry Chemii, Biologii i Biotechnologii i Biotechnologii Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Na Noc Innowacji 2023 w Politechnice Białostockiej przygotowałem zajęcia pod tytułem „Kropla wody – czy coś tam żyje?” . Uczniowie mogą nauczyć się też tworzyć własne preparaty – na przykład z wody w akwarium!

Bo nauczyciele akademiccy przede wszystkim chcieli przekonywać młodych ludzi, że nauka może być ciekawa, a przy tym być dobrą zabawą.

– Przy okazji zobaczą, to co na co dzień jest niewidoczne gołym okiem, a przykładowo żyje właśnie w przysłowiowej kropli wody, mnóstwo mikroorganizmów, które żyją obok nas, tyle że są o wiele mniejsze – dodaje Kondzior.

Świetnie wyposażone, przestronne laboratorium Politechniki Białostockiej stało się idealnym polem do pierwszych naukowych doświadczeń!

Julia zajęła miejsce przy jednym z mikroskopów i posługuje się nim z niecodzienną wprawą.

– Służy do tego, żeby powiększać obiekty, których nie zobaczy się gołym okiem! – wyjaśnia. I dodaje, że w Politechnice Białostockiej sprawdza z rówieśnikami, jak wygląda pod mikroskopem skóra.

W laboratorium świetnie odnalazł się Karol. Z zapałem obserwuje preparat przez mikroskop.

– Mamy za zadanie zrobić swoje próbki i znaleźć robaka – wyjaśnia. – I na razie tylko mnie się udało!

Na takie zajęcia podczas Nocy Innowacji 2023 obowiązywały zapisy.