Noc Bibliotek 2022 w Książnicy Podlaskiej

Wrzesień 28, 2022

Wnętrze siedziby Książnicy Podlaskiej. Fot. Ewelina Andrzejewska Wnętrze siedziby Książnicy Podlaskiej. Fot. Ewelina Andrzejewska

Już 1 października Noc Bibliotek 2022, także w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, która przygotowała kilka atrakcji. VIII edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek odbędzie się pod hasłem „To się musi powieść”.

Wydarzenie w siedzibie Książnicy przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A rozpocznie się o godz. 17.00 spotkaniem z dietetyk Agnieszką Kucharczyk, która opowie o najlepszej diecie dla mózgu, czyli o tym, co i jak jeść, aby poprawić koncentrację i skupienie – zaprasza Dominik Sołowiej z Książnicy Podlaskiej.

Godzinę później (o 18.00) miłośnicy astronomii i nie tylko będą mogli uczestniczyć w wieczornej obserwacji nieba, połączonej z prezentacją zdjęć o kosmosie i projekcją filmu „Podlaska noc”.

Tego dnia będzie można także zwiedzić Galerię Parter Książnicy Podlaskiej, gdzie prezentowana jest wystawa „Ballady miejskie” Mateusza Bielskiego. Prace wchodzące w skład wystawy inspirowane są tekstami Adama Mickiewicza. To wizualne przeniesienie ludowych podań, wierzeń w czasy współczesne i ich obrazowe osadzenie w realiach nam bliskich.

Noc Bibliotek to też atrakcja dla tych osób, które w ciągu dnia nie mają możliwości odwiedzenia biblioteki, a w nocy będą mogły przyjść i zobaczyć, co ciekawego dzieje się właśnie w tej instytucji kultury – dodaje Dominik Sołowiej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja przekonująca do czytania poprzez promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą dla społeczności, sprzyjających wymianie idei i integracji. (at)