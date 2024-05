Niezwykły spektakl „Artyści na szlaku” w Politechnice Białostockiej

16 maja, 2024

fot. Michał Gudewicz fot. Michał Gudewicz

Niezwykły spektakl Krakowskiego Teatru Komedia „Artyści na Szlaku” odbył się w czwartek (16.05) w auli dużej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, podczas 20. Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Historia przedstawienia opowiadała o artystach, którzy w czasie II wojny światowej dołączyli do armii generała Władysława Andersa.

– Jestem naprawdę zaskoczona, że artyści tej klasy odwiedzili naszą uczelnię i dali tutaj przepiękny spektakl. Był bardzo nowoczesny, choć to lekcja historii, ale podana świetnie, przypominająca nam nasze naprawdę wspaniałe karty historii Polski – polskich żołnierzy Armii Andersa i towarzyszących im artystów – mówi prof. Marta – Kosior Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Spektakl miał formę musicalową gdzie opowieść jest wyrażana poprzez muzykę i ruch tworząc jedną spójną całość – Każda piosenka jest osobną historią. Każda ma ten początek i zakończenie, raz śmieszne, raz smutne, ale tak jakby przede wszystkim to, co chcemy przekazać widzowi, jaką historię chcemy opowiedzieć to jest najważniejsze – Mówi Adrian Gawlik, aktor spektaklu

Widzowie byli zachwyceni, nieraz nawet wzruszeni.

– Szczerze mówiąc, takie troszkę nietypowe pokazanie całej historii przejścia wojsk Armii Andersa bardzo mi się podobało. Pogodne i w sumie, pomimo tematyki, bardzo bardzo takie fajne w odbiorze – mówi widz spektaklu.

Spektakl artyści na szlaku wywołał wiele emocji i na pewno pozostanie w pamięci wszystkich widzów. (mg)

Relację przygotował, Michał Gudewicz: