Niezwykła studniówka na Rynku Kościuszki. Wolontariusze Szlachetnej Paczki poszukiwani

Wrzesień 28, 2022

Studniówka Szlachetnej Paczki, fot. Hanna Kość Studniówka Szlachetnej Paczki, fot. Hanna Kość

Zostało niespełna sto dni do finału Szlachetnej Paczki. Z tej okazji na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbyła się studniówka. Podczas imprezy, na której tańczono poloneza, poszukiwani byli wolontariusze zarówno na Weekend Cudów, jak i do Akademii Przyszłości.

W województwie podlaskim wciąż brakuje ponad 160 osób. Paulina Grygorczuk, koordynatorka Szlachetnej Paczki wyjaśnia czym zajmuje się wolontariusz.

– Jest to osoba, która spotyka rodziny, poznaje ich historie, wspiera w trudnym czasie, w którym te rodziny się znalazły i pod koniec dnia też jest częścią grupy, która wręcza paczki. To jest taki piękny moment, kiedy rodziny, które poznajemy przez wiele, wiele miesięcy dostają taką symboliczną paczkę. Te łzy wzruszenia, radość – to jest coś niesamowitego, co każdy chciałby, mam nadzieję, przeżyć – mówi Paulina Grygorczuk.

Do szukania wolontariuszy włączyli się również piłkarze Jagiellonii Białystok. Zlatan Alomerović i Bojan Nastić, którzy są darczyńcami Szlachetnej Paczki, rozdawali ulotki i zachęcali do dołączania do akcji.

– Zachęcamy ludzi aby pomogli w Szlachetnej Paczce. Szukamy wolontariuszy i darczyńców. Jako Jagiellonia chcemy dać nasze wsparcie dla całej akcji – mówi Zlatan Alomerović.

Chętni do Szlachetnej Paczki mogą się zgłaszać poprzez formularz na stronie internetowej programu. (hk)