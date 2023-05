Nietypowa rzeźba w centrum miasta zapowiada Up To Date Festival

22 maja, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

W centrum Białegostoku stoi nowa, przyciągająca wzrok, instalacja. To pierwsza odsłona i zapowiedź festiwalu Up To Date, który w tym roku nawiązuje do powrotu do korzeni.

Rzeźbę tworzą skany 3D gałęzi pochodzących ze stuletniej sosny rosnącej w Puszczy Knyszyńskiej. Drzewo uschło w swój naturalny sposób, a Up To Date Festival podarował mu drugie życie stawiając w formie instalacji na Rynku Kościuszki.

– Zaciekawiło mnie to architektonicznie. Ta rzeźba jest inna i wyjątkowa. Te drzewa są w koniunkturze płaczącej rzeźby z Harrego Pottera. Mi to wygląda na ranne drzewo – mówili białostoczanie przyglądający się instalacji.

Tegoroczny Up To Date Festival odbędzie się 23 i 24 czerwca w formule secret location. Dużą rolę na festiwalu odgrywa muzyka z pogranicza ambientu, elektroniki i brzmień eksperymentalnych.

O rzeźbę festiwalu Up to Date mieszkańców Białegostoku pytała Hanna Kość: