Nietypowa interwencja na drodze ekspresowej – mężczyzna na wózku inwalidzkim poruszał się w kierunku Białegostoku

„47-letni mężczyzna jechał pasem awaryjnym. Za nim na światłach awaryjnych jechał kierowca samochodu osobowego, który zabezpieczał go, aby nie doszło do tragedii.Policjanci natychmiast zareagowali na zgłoszenie. Na miejsce skierowano również załogę karetki pogotowia, która zajęła się mężczyzną. Po wstępnej ocenie jego stanu zdrowia, został on przewieziony do szpitala.” – Podkomisarz Malwina Trochimczuk, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku