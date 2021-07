(Nie)trzeźwy poniedziałek na podlaskich drogach. Policja zatrzymała kilkudziesięciu pijanych kierowców

Lipiec 27, 2021

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

Blisko 60 pijanych kierowców zatrzymano w poniedziałek (26.07) na drogach Podlasia. To bilans tylko kilkugodzinnych kontroli trzeźwości podlaskiej drogówki.

Przez niespełna 6 godzin, w różnych punktach regionu, mundurowi skontrolowali ponad 7,7 tys. kierowców. W akcji wzięło udział 140 policjantów. Pijanym rekordzistą okazał się 52-letni kierowca hyundaia, którego zatrzymali sokólscy policjanci. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu we krwi.

Wszyscy pijani kierowcy stracili prawo jazdy.

Pijani za kółkiem to plaga na polskich drogach. Każdy z nich to potencjalny sprawca ludzkiej tragedii. Nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie wpływa na koncentrację i refleks kierującego. Staje się on niebezpieczny nie tylko dla samego siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego.

Niezależnie od wszystkiego, wsiadanie za „kółko” po alkoholu to skrajna nieodpowiedzialność. Takiego zachowania nie usprawiedliwia nic – ani to, że był to tylko jeden kieliszek czy to, że do domu było blisko.

Tylko w pierwszym półroczu podlascy policjanci zatrzymali ponad 900 kierowców pod wpływem alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 18 wypadków drogowych, dlatego hasło „Piłeś – nie jedź” jest zawsze aktualne. (mt)