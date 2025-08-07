Home Wiadomości „Nieskończoność” to tytuł retrospektywnej wystawy z okazji 70. urodzin Krzysztofa Koniczka

7 sierpnia, 2025

„Nieskończoność” to tytuł retrospektywnej wystawy z okazji 70. urodzin Krzysztofa Koniczka

Mężczyzna stoi przy obrazie. Krzysztof Koniczek Nieskończoność, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Krzysztof Koniczek, malarz, plakacista, twórca murali, ale też projektant kostiumu pszczółki – maskotki Jagiellonii Białystok, w tym roku obchodzi swoje 70. urodziny. „Nieskończoność” to tytuł retrospektywnej wystawy artysty, jaką można oglądać w Galerii Parter Książnicy Podlaskiej.

 

– Mnie porusza życie po prostu, a tyle się dzieje, jak się kiedyś mówiło, żebyś żył w ciekawych czasach, a naprawdę czasy są ciekawe i każdy dzień przynosi jakieś nowe niespodzianki, także jest to jakby gotowa karma do tworzenia. Są obrazy z tej sytuacji naszej tutaj wojennej nieopodal granic. Miało się skończyć, niestety to trwa ciągle. Wydaje mi się, że to 70 lat to tylko taka data. Nie czuję się, chociaż kto to wie, jak czuli się nasi rodzice w tym wieku. Nam się wydawało, że byli już bardzo starzy, ale ja uważam że jeszcze mam przed sobą kawałek – mówi Krzysztof Koniczek.

Cykl 10 prac Krzysztofa Koniczka „Traktat o życiu” na stałe ozdabia czytelnię Książnicy Podlaskiej. Wystawę „Nieskończoność” zakończy finisaż 2 września. (jd)

 

Z artystą rozmawiał #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz:

 

