„Niesamowita Maszyna” 2026 rozstrzygnięta. Uczniowie z I LO w Białymstoku zdobyli indeksy Politechniki Białostockiej

Za nami finał VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Niesamowita Maszyna” organizowanego przez Politechnikę Białostocką. W 2026 roku najlepszą konstrukcję stworzyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, zdobywając nie tylko uznanie jury, ale także indeksy na studia oraz nagrody finansowe.
Niesamowita Maszyna – konkurs Politechniki Białostockiej
„Niesamowita Maszyna” to konkurs skierowany do uczniów szkół średnich z całej Polski, którego celem jest rozwijanie kreatywności, umiejętności technicznych oraz pasji do nauki. Zadaniem uczestników jest zbudowanie maszyny na wzór konstrukcji Rube’a Goldberga – czyli takiej, która w skomplikowany i efektowny sposób wykonuje prostą czynność.
W tegorocznej edycji do konkursu zgłoszono 17 projektów, z których do finału zakwalifikowało się 9 maszyn przygotowanych przez 21 uczniów.
Zwycięska konstrukcja z I LO w Białymstoku
Pierwsze miejsce zdobyła maszyna o nazwie „Ĝis revido en la kosmo”, przygotowana przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku: Piotra Gryszkę, Macieja Krasuckiego i Krzysztofa Kundzicza.
Projekt był inspirowany kosmosem, a także postacią Ludwik Zamenhof oraz misją kosmiczną Sławosz Uznański-Wiśniewski. Nazwa maszyny oznacza „Do zobaczenia w kosmosie”.
Konstrukcja przedstawiała symboliczną podróż kosmiczną – kulka symbolizująca element satelity pokonywała różne przeszkody, takie jak meteoryty, statek kosmitów czy pierścienie Saturna. W projekcie pojawił się również nietypowy astronauta – pieróg z polską flagą.
Zwycięzcy otrzymali:
-
5000 zł do podziału,
-
indeksy na wybrane kierunki studiów na Politechnice Białostockiej.
Dodatkowo mentorka zespołu zdobyła nagrodę finansową, a szkoła otrzymała wsparcie na rozwój.
Drugie miejsce – „Spaceinator 3000”
Na drugim miejscu znalazła się konstrukcja „Spaceinator 3000”, przygotowana przez uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Białymstoku.
Maszyna przedstawiała Układ Słoneczny i wykorzystywała różne zjawiska fizyczne – od mechaniki po elementy optyczne i magnetyczne. Projekt pokazywał, jak nauka może tłumaczyć zjawiska nie tylko na Ziemi, ale i w kosmosie.
Zespół zdobył nagrodę w wysokości 2000 zł.
Trzecie miejsce dla kolejnego zespołu z I LO
Trzecie miejsce przypadło również uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku za konstrukcję „Zabawkowirator”.
Maszyna inspirowana była zabawkami i zawierała wiele złożonych mechanizmów, takich jak robot układający kostkę Rubika, systemy kulek czy elementy znane z gier, m.in. pinball i plinko.
Autorzy otrzymali 1500 zł oraz potwierdzili swoje wysokie kompetencje – kilka dni wcześniej zdobyli także nagrodę w międzynarodowych zawodach matematycznych.
Wysoki poziom i nowoczesne technologie
Jak podkreślali przedstawiciele Politechniki Białostockiej, poziom konkursu z roku na rok rośnie. Uczestnicy wykorzystują coraz bardziej zaawansowane technologie – od mechaniki, przez elektronikę, aż po programowanie mikrokontrolerów i systemy detekcji.
W konkursie wzięli udział uczniowie m.in. z Warszawy, Lublina, Częstochowy, Łomży czy Sokółki, co pokazuje ogólnopolski zasięg wydarzenia.
Konkurs, który otwiera drogę na studia
Jednym z najważniejszych elementów konkursu jest możliwość zdobycia indeksu na Politechnikę Białostocką. To realna szansa dla młodych pasjonatów nauki na rozpoczęcie studiów technicznych.
„Niesamowita Maszyna” to jednak nie tylko rywalizacja, ale także:
-
rozwijanie pasji i kreatywności,
-
nauka poprzez praktykę,
-
współpraca zespołowa,
-
zdobywanie doświadczenia inżynierskiego.
Politechnika Białostocka wspiera młode talenty
Organizatorzy podkreślają, że konkurs ma ogromne znaczenie dla promocji nauki oraz miasta Białystok. Wydarzenie wspiera także inicjatywy zachęcające młodych ludzi do studiowania w regionie.
„Niesamowita Maszyna” od lat przyciąga utalentowaną młodzież z całej Polski i pokazuje, że nauka może być fascynującą przygodą.
Już teraz zapowiedziano kolejną, dziewiątą edycję konkursu, która – podobnie jak poprzednie – ma dostarczyć jeszcze więcej emocji i innowacyjnych pomysłów.
(pc)