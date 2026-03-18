Home Wiadomości „Niesamowita Maszyna” 2026 rozstrzygnięta. Uczniowie z I LO w Białymstoku zdobyli indeksy Politechniki Białostockiej

Wiadomości

18 marca, 2026

2026-03-18-Niesamowita maszyna-fot-Iryna-Mikhno-PB Zwycięski projekt fot. Iryna Mikhno/PB
Za nami finał VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Niesamowita Maszyna” organizowanego przez Politechnikę Białostocką. W 2026 roku najlepszą konstrukcję stworzyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, zdobywając nie tylko uznanie jury, ale także indeksy na studia oraz nagrody finansowe.

Niesamowita Maszyna – konkurs Politechniki Białostockiej

„Niesamowita Maszyna” to konkurs skierowany do uczniów szkół średnich z całej Polski, którego celem jest rozwijanie kreatywności, umiejętności technicznych oraz pasji do nauki. Zadaniem uczestników jest zbudowanie maszyny na wzór konstrukcji Rube’a Goldberga – czyli takiej, która w skomplikowany i efektowny sposób wykonuje prostą czynność.

W tegorocznej edycji do konkursu zgłoszono 17 projektów, z których do finału zakwalifikowało się 9 maszyn przygotowanych przez 21 uczniów.

Zwycięska konstrukcja z I LO w Białymstoku

Pierwsze miejsce zdobyła maszyna o nazwie „Ĝis revido en la kosmo”, przygotowana przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku: Piotra Gryszkę, Macieja Krasuckiego i Krzysztofa Kundzicza.

Projekt był inspirowany kosmosem, a także postacią Ludwik Zamenhof oraz misją kosmiczną Sławosz Uznański-Wiśniewski. Nazwa maszyny oznacza „Do zobaczenia w kosmosie”.

Konstrukcja przedstawiała symboliczną podróż kosmiczną – kulka symbolizująca element satelity pokonywała różne przeszkody, takie jak meteoryty, statek kosmitów czy pierścienie Saturna. W projekcie pojawił się również nietypowy astronauta – pieróg z polską flagą.

Zwycięzcy otrzymali:

  • 5000 zł do podziału,

  • indeksy na wybrane kierunki studiów na Politechnice Białostockiej.

Dodatkowo mentorka zespołu zdobyła nagrodę finansową, a szkoła otrzymała wsparcie na rozwój.

Drugie miejsce – „Spaceinator 3000”

Na drugim miejscu znalazła się konstrukcja „Spaceinator 3000”, przygotowana przez uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Białymstoku.

Maszyna przedstawiała Układ Słoneczny i wykorzystywała różne zjawiska fizyczne – od mechaniki po elementy optyczne i magnetyczne. Projekt pokazywał, jak nauka może tłumaczyć zjawiska nie tylko na Ziemi, ale i w kosmosie.

Zespół zdobył nagrodę w wysokości 2000 zł.

Trzecie miejsce dla kolejnego zespołu z I LO

Trzecie miejsce przypadło również uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku za konstrukcję „Zabawkowirator”.

Maszyna inspirowana była zabawkami i zawierała wiele złożonych mechanizmów, takich jak robot układający kostkę Rubika, systemy kulek czy elementy znane z gier, m.in. pinball i plinko.

Autorzy otrzymali 1500 zł oraz potwierdzili swoje wysokie kompetencje – kilka dni wcześniej zdobyli także nagrodę w międzynarodowych zawodach matematycznych.

Wysoki poziom i nowoczesne technologie

Jak podkreślali przedstawiciele Politechniki Białostockiej, poziom konkursu z roku na rok rośnie. Uczestnicy wykorzystują coraz bardziej zaawansowane technologie – od mechaniki, przez elektronikę, aż po programowanie mikrokontrolerów i systemy detekcji.

W konkursie wzięli udział uczniowie m.in. z Warszawy, Lublina, Częstochowy, Łomży czy Sokółki, co pokazuje ogólnopolski zasięg wydarzenia.

Konkurs, który otwiera drogę na studia

Jednym z najważniejszych elementów konkursu jest możliwość zdobycia indeksu na Politechnikę Białostocką. To realna szansa dla młodych pasjonatów nauki na rozpoczęcie studiów technicznych.

„Niesamowita Maszyna” to jednak nie tylko rywalizacja, ale także:

  • rozwijanie pasji i kreatywności,

  • nauka poprzez praktykę,

  • współpraca zespołowa,

  • zdobywanie doświadczenia inżynierskiego.

Politechnika Białostocka wspiera młode talenty

Organizatorzy podkreślają, że konkurs ma ogromne znaczenie dla promocji nauki oraz miasta Białystok. Wydarzenie wspiera także inicjatywy zachęcające młodych ludzi do studiowania w regionie.

„Niesamowita Maszyna” od lat przyciąga utalentowaną młodzież z całej Polski i pokazuje, że nauka może być fascynującą przygodą.

Już teraz zapowiedziano kolejną, dziewiątą edycję konkursu, która – podobnie jak poprzednie – ma dostarczyć jeszcze więcej emocji i innowacyjnych pomysłów.

(pc)

Najnowsze wiadomości
Drogi Kariery: Marcin Stefanow ... więcej
2025-03-28-dzien-otwarty-pb-fot-agnieszka-sakowicz-stasiulewicz
Dni Otwarte w Politechnice Bia ... więcej
Festiwal ¿Underground / Indep ... więcej
2026-03-18-Niesamowita maszyna-fot-Iryna-Mikhno-PB
„Niesamowita Maszyna” 2026 ... więcej
sympozjum
I Sympozjum Dydaktyczne na Pol ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.