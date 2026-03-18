„Niesamowita Maszyna” 2026 rozstrzygnięta. Uczniowie z I LO w Białymstoku zdobyli indeksy Politechniki Białostockiej

18 marca, 2026

Za nami finał VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Niesamowita Maszyna” organizowanego przez Politechnikę Białostocką. W 2026 roku najlepszą konstrukcję stworzyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, zdobywając nie tylko uznanie jury, ale także indeksy na studia oraz nagrody finansowe.

Niesamowita Maszyna – konkurs Politechniki Białostockiej

„Niesamowita Maszyna” to konkurs skierowany do uczniów szkół średnich z całej Polski, którego celem jest rozwijanie kreatywności, umiejętności technicznych oraz pasji do nauki. Zadaniem uczestników jest zbudowanie maszyny na wzór konstrukcji Rube’a Goldberga – czyli takiej, która w skomplikowany i efektowny sposób wykonuje prostą czynność.

W tegorocznej edycji do konkursu zgłoszono 17 projektów, z których do finału zakwalifikowało się 9 maszyn przygotowanych przez 21 uczniów.

Zwycięska konstrukcja z I LO w Białymstoku

Pierwsze miejsce zdobyła maszyna o nazwie „Ĝis revido en la kosmo”, przygotowana przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku: Piotra Gryszkę, Macieja Krasuckiego i Krzysztofa Kundzicza.

Projekt był inspirowany kosmosem, a także postacią Ludwik Zamenhof oraz misją kosmiczną Sławosz Uznański-Wiśniewski. Nazwa maszyny oznacza „Do zobaczenia w kosmosie”.

Konstrukcja przedstawiała symboliczną podróż kosmiczną – kulka symbolizująca element satelity pokonywała różne przeszkody, takie jak meteoryty, statek kosmitów czy pierścienie Saturna. W projekcie pojawił się również nietypowy astronauta – pieróg z polską flagą.

Zwycięzcy otrzymali:

5000 zł do podziału,

indeksy na wybrane kierunki studiów na Politechnice Białostockiej.

Dodatkowo mentorka zespołu zdobyła nagrodę finansową, a szkoła otrzymała wsparcie na rozwój.

Drugie miejsce – „Spaceinator 3000”

Na drugim miejscu znalazła się konstrukcja „Spaceinator 3000”, przygotowana przez uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Białymstoku.

Maszyna przedstawiała Układ Słoneczny i wykorzystywała różne zjawiska fizyczne – od mechaniki po elementy optyczne i magnetyczne. Projekt pokazywał, jak nauka może tłumaczyć zjawiska nie tylko na Ziemi, ale i w kosmosie.

Zespół zdobył nagrodę w wysokości 2000 zł.

Trzecie miejsce dla kolejnego zespołu z I LO

Trzecie miejsce przypadło również uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku za konstrukcję „Zabawkowirator”.

Maszyna inspirowana była zabawkami i zawierała wiele złożonych mechanizmów, takich jak robot układający kostkę Rubika, systemy kulek czy elementy znane z gier, m.in. pinball i plinko.

Autorzy otrzymali 1500 zł oraz potwierdzili swoje wysokie kompetencje – kilka dni wcześniej zdobyli także nagrodę w międzynarodowych zawodach matematycznych.

Wysoki poziom i nowoczesne technologie

Jak podkreślali przedstawiciele Politechniki Białostockiej, poziom konkursu z roku na rok rośnie. Uczestnicy wykorzystują coraz bardziej zaawansowane technologie – od mechaniki, przez elektronikę, aż po programowanie mikrokontrolerów i systemy detekcji.

W konkursie wzięli udział uczniowie m.in. z Warszawy, Lublina, Częstochowy, Łomży czy Sokółki, co pokazuje ogólnopolski zasięg wydarzenia.

Konkurs, który otwiera drogę na studia

Jednym z najważniejszych elementów konkursu jest możliwość zdobycia indeksu na Politechnikę Białostocką. To realna szansa dla młodych pasjonatów nauki na rozpoczęcie studiów technicznych.

„Niesamowita Maszyna” to jednak nie tylko rywalizacja, ale także:

rozwijanie pasji i kreatywności,

nauka poprzez praktykę,

współpraca zespołowa,

zdobywanie doświadczenia inżynierskiego.

Politechnika Białostocka wspiera młode talenty

Organizatorzy podkreślają, że konkurs ma ogromne znaczenie dla promocji nauki oraz miasta Białystok. Wydarzenie wspiera także inicjatywy zachęcające młodych ludzi do studiowania w regionie.

„Niesamowita Maszyna” od lat przyciąga utalentowaną młodzież z całej Polski i pokazuje, że nauka może być fascynującą przygodą.

Już teraz zapowiedziano kolejną, dziewiątą edycję konkursu, która – podobnie jak poprzednie – ma dostarczyć jeszcze więcej emocji i innowacyjnych pomysłów.

(pc)