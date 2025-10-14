Niesamowita Maszyna 2026: Politechnika Białostocka zaprasza uczniów do walki o indeks i 5 000 zł!

14 października, 2025

źródło: PB źródło: PB

Politechnika Białostocka ogłosiła rozpoczęcie naboru do ósmej edycji ogólnopolskiego konkursu o indeks – „Niesamowita Maszyna 2026”. To wyjątkowa rywalizacja dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w której kreatywność, wiedza techniczna i dobra zabawa łączą się w jedno. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody – 5 000 złotych oraz indeksy na wybrane kierunki studiów największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce.

Czym jest Niesamowita Maszyna?

„Niesamowita Maszyna” to konkurs inspirowany konstrukcjami Rube’a Goldberga – wynalazcy znanego z niezwykle pomysłowych urządzeń, w których jedno proste działanie uruchamia całą sekwencję mechanicznych reakcji. Zadaniem uczestników jest stworzenie takiej właśnie maszyny: pełnej ruchu, dźwięku, zaskakujących efektów i fizycznej precyzji.

Projekt można przygotować indywidualnie lub w maksymalnie trzyosobowym zespole. Niezbędny jest również opiekun – mentor, który będzie wspierał uczniów w pracy nad projektem. Gotową konstrukcję należy sfilmować i opublikować w serwisie YouTube, a film powinien trwać maksymalnie 2 minuty.

W tytule nagrania trzeba umieścić nazwę konkursu i nazwę własnej maszyny, a w opisie – krótki opis reakcji łańcuchowej. Polubienia pod filmem będą brane pod uwagę przy ocenie projektu.

Nagrody i kierunki studiów dla zwycięzców

Zwycięzca lub zespół, który stworzy najlepszą konstrukcję, otrzyma 5 000 złotych oraz indeksy na wybrane wydziały Politechniki Białostockiej:

Wydział Architektury (po zdaniu egzaminu z rysunku),

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku,

Wydział Elektryczny,

Wydział Mechaniczny,

Wydział Inżynierii Zarządzania.

Dla kolejnych miejsc również przewidziano nagrody:

II miejsce – 2 000 zł,

III miejsce – 1 500 zł,

opiekun zwycięskiego zespołu – 1 000 zł,

szkoła, z której pochodzą zwycięzcy – 500 zł.

– Najważniejszy jest pomysł oraz umiejętne wykorzystanie prostych zasad fizyki. Każdego roku młodzi konstruktorzy zaskakują nas swoimi projektami, a wielu z nich już dziś jest naszymi studentami i rozwija talenty w uczelnianych kołach naukowych. – mówi prof. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Jak wziąć udział w konkursie?

Rejestracja i zgłoszenia trwają do 15 lutego 2026 roku. W tym terminie należy przesłać wypełnione formularze i opublikować film prezentujący działanie maszyny.

Zgłoszenia odbywają się online – wszystkie szczegóły, regulamin oraz formularze dostępne są na stronie: www.niesamowitamaszyna.pl.

Etapy konkursu:

do 15 lutego 2026 r. – nadsyłanie zgłoszeń i publikacja filmów,

do 3 marca 2026 r. – wyłonienie finalistów,

18 marca 2026 r. – finał w Politechnice Białostockiej i ogłoszenie wyników.

Konkurs z tradycją i sukcesami

„Niesamowita Maszyna” organizowana jest przez Politechnikę Białostocką od kilku lat i cieszy się rosnącą popularnością w całej Polsce. Poprzednia edycja należała do uczennic z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, które zbudowały maszynę wyłącznie z materiałów z recyklingu, zdobywając 5 000 zł i indeksy.

Konkurs wyróżnia się nie tylko poziomem kreatywności uczestników, ale też walorami edukacyjnymi. Za promocję nauki i techniki Politechnika Białostocka zdobyła nagrodę Genius Universitatis 2019 za najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną w Polsce.

Patronat i organizacja

Organizatorem konkursu jest Politechnika Białostocka, a honorowy patronat objęła Rektor PB. Partnerem wydarzenia jest Miasto Białystok.

Zbuduj własną Niesamowitą Maszynę i zdobądź indeks Politechniki Białostockiej!

To nie tylko szansa na atrakcyjne nagrody, ale przede wszystkim możliwość sprawdzenia swoich umiejętności technicznych, kreatywności i pracy zespołowej – cech, które są fundamentem przyszłej kariery inżyniera.

Więcej informacji, harmonogram i formularze zgłoszeń TUTAJ