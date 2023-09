Niepowtarzalne Wydarzenie Muzyczne: Białystok Blues Session w 6-ścian Pub

27 września, 2023

Muzyka bluesowa przewija się przez historię jako źródło inspiracji dla wielu artystów. Nadchodzący koncert zapowiada się jako prawdziwa uczta dla miłośników tego gatunku.

W najbliższy piątek, 29 września odbędzie się koncert Białystok Blues Session. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w 6-ścian Pub. Co sprawia, że ten koncert jest tak niezwykły? Na jednej scenie pojawi się aż 19 wybitnych muzyków bluesowych, którzy są znani z różnych zespołów i projektów muzycznych. To prawdziwa gratka dla miłośników bluesa, którzy będą mieli okazję usłyszeć swoich ulubionych artystów w jednym miejscu. Wśród muzyków, którzy wystąpią na scenie, znajdują się takie znane nazwiska jak: Kasia Antosiewicz, Ewa Bura, Karolina Łapucka, Jarek Tioskow, Krzysztof Gorczak, Michał Kapelko. Na gitarach zagrają min. Romek Grabowski, Maciek Samluk, Grzegorz Kluczyński.

Harmonijkowy show przedstawią Grzegorz Bogojło, Janusz Nowowsiak i Tomasz Cynamon Kamiński. Gościem wydarzenia będzie również harmonijkarz i trębacz Wojtek Milewski. Wszystko w całość zepnie Gęsia Skórka Blues Band. Publiczność będzie miała okazję usłyszeć prawie wszystkich czołowych bluesmenów z Białegostoku, w jednym miejscu w jednym czasie. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)