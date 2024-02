Nieodwołana wizyta u lekarza. Dostaniesz SMS z przypomnieniem

7 lutego, 2024

Narodowy Fundusz Zdrowia wysyła pacjentom wiadomości SMS z przypomnieniem o wizycie u specjalisty. W ten sposób chce zmniejszyć skalę nieodwołanych wizyt u lekarza. Tylko w województwie podlaskim w ubiegłym roku było ich blisko 56 tysięcy.

Pacjent otrzymuje wiadomość SMS na cztery dni przed umówioną wizytą, czy badaniem. – Pacjent otrzymuje krótką wiadomość zawierającą informację o rodzaju świadczenia, terminie wizyty, i co ważne, także numer telefonu, pod który może zadzwonić, aby odwołać wizytę. Jeżeli pacjent nie może pojawić się na zaplanowanej wizycie i odwoła ją odpowiednio wcześniej, przychodnia ma czas przyjąć innego pacjenta na jego miejsce. Takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć skalę nieodwołanych wizyt, których w województwie podlaskim w 2023 r. było blisko 56 tysięcy – mówi Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Skala nieodwołanych wizyt jest znacząca. W NFZ monitorujemy nieodwołane wizyty oraz rezygnacje w ramach 40 świadczeń. W całym kraju w 2023 r. takich wizyt było prawie 1,3 miliona. – W województwie podlaskim najwięcej, bo ponad 16 tys., przypadków nieodwołanych wizyt dotyczy świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ponad 15 tys. z kardiologii, ponad 8 tys. z endokrynologii, blisko 6,5 tys. z fizjoterapii ambulatoryjnej, a prawie 4 tys. z onkologii – dodaje Maciej Bogdan Olesiński.

Odwołana wizyta to szansa na zdrowie dla innego pacjenta. NFZ podkreśla: Jeśli wiemy, że nie możemy pojawić się u lekarza na umówione badanie, odwołajmy je. W ten sposób dajemy szansę innym pacjentom na skorzystanie z pomocy w korzystniejszym terminie. Nieodwołana wizyta to stracony termin dla innego pacjenta. Gdyby nieobecność została zgłoszona z wyprzedzeniem, inny pacjent mógłby wcześniej skorzystać z pomocy lekarskiej. Nieodwołanie wizyty wpływa też na dłuższe oczekiwanie do lekarza. Dzięki odwołaniu wizyty termin nie przepadnie, bo szansę na skorzystanie z niego zyska inny pacjent.

W 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wysłał blisko 12 milionów SMS-ów z przypomnieniem o wizycie do specjalisty, badaniu czy hospitalizacji. Usługa jest realizowana dla pacjentów z całej Polski. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć ryzyko tego, że zapracowany i zabiegany pacjent zapomni o terminie wizyty u lekarza. Przypomnienie dotyczy wizyt pierwszorazowych z 40 świadczeń m.in.: kardiologii, ortopedii, operacji jaskry, endoprotezoplastyki, gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. (red.)