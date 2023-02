„Nieoczywiste” – wystawa grupy twórczej Bochemia w Spodkach PIK

9 lutego, 2023

Nieoczywiste – wystawa grupy twórczej Bochemia, fot. mat. pras. Nieoczywiste – wystawa grupy twórczej Bochemia, fot. mat. pras.

Najnowsze prace artystów grupy twórczej Bochemia będzie można oglądać od piątku (10.02) w Spodkach Podlaskiego Instytutu Kultury. Na ekspozycję złożą się obrazy, rzeźby i tkaniny. Wernisaż rozpocznie się o 18:00.

„Nieoczywiste” to tytuł siódmej już wystawy przygotowanej przez artystów skupionych w grupie „Bochemia”. Tym razem twórcy zmierzyli się z tematem, który przekracza sfery pewników poznawczych, schematów, społecznego konwenansu. Bochemiści zapraszają widza do przeżycia niepowtarzalnej przygody z istnieniem, w której omija się przyjęte definicje i schematy. To, co przeczuwalne, nienazwane, nieodkryte, staje się przedmiotem szczególnego namysłu i analizy, poszukiwaniem środka wyrazu, który nie wyjaśnia sekretów metafizycznych, ale poprzez prezentowane prace ukazuje perspektywę artystów, poszerzając tym samym perspektywę odbiorców.

Grupa twórcza „Bochemia” powstała wiosną 2014 roku, ale w rzeczywistości narodziła się znacznie wcześniej. Myśl o niej dojrzewała miesiącami, jeśli nie latami. Coroczne plenery organizowane przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku już nie wystarczały, pojawiła się tęsknota, a potem głód spotkań. Ludzie którzy wciąż nie ośmielali się mówić o sobie, że są artystami, choć mieli stosowne wykształcenie, zdolności techniczne i niejedną wystawę na koncie, chcieli poszerzać horyzonty, dyskutować o malarstwie, o sztuce, wspólnie pracować, szukać źródeł inspiracji, po prostu być razem. Pewnego dnia wszystko to stało się w końcu możliwe. Opiekunem powstałej grupy został Adam Ślefarski z Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku. Na jednym z pierwszych spotkań napisano manifest, w którym podkreślono przede wszystkim przyjemność tworzenia oraz zaprezentowano nazwę grupy – BOCHEMIA. Spośród wielu zaproponowanych ta najlepiej oddawała to, czym miała być – grupą twórców, między którymi jest chemia, i bohemą Białegostoku z autoironicznym zmiękczeniem typowym dla gwary podlaskiej.

Wystawa będzie czynna do 3 marca. Wstęp jest wolny. (mt)