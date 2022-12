Niemal 4,5 mln złotych z funduszy europejskich na e-usługi w powiecie białostockim

Grudzień 14, 2022

Urząd Marszałkowski w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń Urząd Marszałkowski w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń

Niemal 4,5 mln złotych z funduszy europejskich trafi na e-usługi w powiecie białostockim. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na cyfryzację zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatu oraz rozbudowę platformy elektronicznej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku.

Dzięki otrzymanym środkom zdigitalizowane zostaną zasoby geodezyjno-kartograficzne Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. Przyczyni się to do podniesienia jakości udostępnianych danych i usprawni współpracę z rzeczoznawcami i geodetami. Wartość tego przedsięwzięcia to niemal 2,8 mln złotych, dofinansowanie z funduszy unijnych – przeszło 2,3 mln złotych.

Środki pozwolą też na rozbudowę platformy elektronicznej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku, co poprawi komunikację urzędu z klientami. Stworzona ma być m.in. ewidencja cyfrowa dróg. Koszt tego przedsięwzięcia to 2,5 mln złotych, unijna dotacja – ponad 2,1 mln złotych. (mt)