Niemal 100 „różowych skrzyneczek” jest już w szkołach w Białymstoku

15 czerwca, 2023

Różowa skrzyneczka, fot. Małgorzata Turecka Różowa skrzyneczka, fot. Małgorzata Turecka

W Białymstoku jest już około 100 tzw. różowych skrzyneczek, wypełnionych artykułami higienicznymi dla kobiet. Znajdują się głównie w szkołach, ale także budynkach użyteczności publicznej.

– W ramach współpracy z UNICEF-em miasto Białystok w 2022 roku zakupiło około 80 skrzyneczek, które zostały przekazane do szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta. Wyposażyliśmy także te skrzyneczki w materiały higieniczne. Wydaliśmy na to około 18 tys. złotych. W tym roku mamy kolejną transzę środków, które przeznaczymy na zakup wyposażenia i doposażenia tych skrzyneczek od września – powiedziała Katarzyna Subieta, pełnomocniczka prezydenta Białegostoku ds. osób z niepełnosprawnościami. – W tym roku planujemy zakup kolejnych skrzyneczek i będziemy je przekazywać do kolejnych szkół.

Różowe skrzyneczki wypełnione są podpaskami, tamponami, wkładkami higienicznymi, chusteczkami do higieny intymnej.

Jedną ze szkół gdzie można korzystać z zasobów różowej skrzyneczki jest Zespół Szkół-Ekonomicznych w Białymstoku. Uczennice szkoły podkreślają wartość tej inicjatywy.

– Myślę, że wszyscy u nas w szkole wiedzą czym jest różowa skrzyneczka. Znajduje się w bibliotece, między książkami na widocznym dość miejscu, ale nie takim, by rzucało się w oczy. Każdy ma do tego dostęp, można przyjść, wziąć co trzeba i wyjść – mówi Weronika, uczennica klasy trzeciej.

– To jest bardzo dobra inicjatywa, bo zdarza się dziewczynom po prostu zapomnieć takich środków higienicznych. Zawsze jest więc możliwość przyjścia tutaj i skorzystania właśnie z tej skrzynki – dodaje Aleksandra, uczennica klasy trzeciej.

Różowe skrzyneczki dostępne są także w miejscach publicznych, jak np. budynki urzędu miejskiego czy galerie handlowe. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: