Nielegalne papierosy w busie. Miały trafić do Wielkiej Brytanii

Lipiec 17, 2020

źródło: KAS źródło: KAS

Suwalska KAS przechwyciła nielegalne papierosy. Kontrabanda była przewożona w busie jadącym do Wielkiej Brytanii. Szacunkowa wartość rynkowa ujawnionych papierosów to ponad 40 tys. złotych.

– Funkcjonariusze KAS z Suwałk zatrzymali do kontroli drogowej na jednej z dróg wojewódzkich w okolicy miejscowości Raczki polskiego busa przewożącego przesyłki kurierskie do Wielkiej Brytanii. Podczas sprawdzania paczek znajdujących się wewnątrz dostawczego samochodu kontrolujący ujawnili nielegalne papierosy. W sześciu przesyłkach nadanych do odbiorcy w Wielkiej Brytanii znajdowało się w sumie 3 tysiące paczek białoruskich papierosów różnych marek – informuje Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

W sprawie zostało wszczęte postępowanie karne skarbowe, do którego funkcjonariusze KAS zabezpieczyli papierosy. Kierowca dostawczego samochodu został przesłuchany. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Delegatura Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Suwałkach. (mt/mc)