17 grudnia, 2025

Nielegalna choinka może drogo kosztować. Policja kontroluje lasy i stoiska

Źródło: KMP w Białymstoku
500 złotych mandatu, grzywna do 5 tys. złotych, a nawet do 5 lat więzienia może grozić za nielegalną wycinkę choinek z lasu. Podlaska policja prowadzi kontrole zarówno w okolicznych lasach, jak też na stoiskach handlowych z choinkami.

 

Monitoring i wzmożone kontrole kompleksów leśnych mają na celu przede wszystkim powstrzymanie sprawców, niszczenia drzewostanu i nielegalnej wycinki choinek.

– Zdarza się, że nieuczciwi sprzedawcy proponują kupno choinek nielegalnie wyciętych z lasu, dlatego też policjanci sprawdzają nie tylko punkty sprzedaży choinek pod kątem ich źródła pochodzenia, ale również patrolują tereny leśne, nie dopuszczając do nieuprawnionych wjazdów do lasu – mówi młodszy aspirant Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Policja przypomina, że sprzedaż, jak i ich zakup choinek z nielegalnego źródła, prowadzi do odpowiedzialności karnej za przestępstwo lub wykroczenie. (hk)

 

