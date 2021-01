Nieco inne zasady, ten sam cel. Trwa rejestracja do biegu „Policz się z cukrzycą”

Styczeń 11, 2021

Zbliża się 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a wraz z nim bieg „Policz się z cukrzycą”, który jest już nieodłącznym elementem całej imprezy.

Choć to jubileuszowa, 15. edycja wydarzenia, to będzie ona wyjątkowa nie ze względu na liczbę, a na okoliczności w jakich jest organizowana. W tym roku nie będzie liczył się czas w jakim pokonamy dystans, ani zajęte miejsce, bo każdy samodzielnie decyduje kiedy i gdzie chce przebiec 5 kilometrów.

Nowe zasady są spowodowane epidemią koronawirusa.

Aby wziąć udział w biegu należy do 24 stycznia wysłać maila na bieg.wosp.bialystok2021@gmail.com ze swoim imieniem oraz nazwiskiem, a także zdjęcie potwierdzające dobrowolną wpłatę do puszki biegowej on-line.

Następnie, cierpliwie poczekać na odpowiedź zwrotną z informacją o pozytywnym zarejestrowany do biegu. W wyznaczonym terminie należy pokonać w dowolny sposób, przy użyciu mięśni dystans co najmniej 5 km, a następnie wysłać ponownie maila ze zdjęciem potwierdzającym przebyty dystans (screenshot z telefonu). Ważne, żeby wysłać to w odpowiedzi na otrzymanego maila z potwierdzeniem udziału.

Ponownie cierpliwie poczekać na odpowiedź zwrotną z informacją czy dystans został zaliczony. (ea/mc)