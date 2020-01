Niech zwycięży poezja. Turniej dla piszących wiersze

Styczeń 17, 2020

Gratka dla osób piszących wiersze. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku organizuje Turniej Jednego Wiersza „Niech zwycięży poezja”. Najlepsze teksty zostaną opublikowane.

Turniej Jednego Wiersza odbędzie się 8 lutego. Poprowadzi go jego pomysłodawca – poeta Eligiusz Buczyński. Zasady są proste: jeden, niepublikowany wcześniej i niezgłaszany do innych konkursów wiersz swojego autorstwa (w języku polskim) należy przesłać do 3 lutego na adres e-mail: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl w tytule wpisując: TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA.

Zgłoszone teksty zostaną odpowiednio oznaczone i przygotowane do prezentacji na turnieju. Każdy z uczestników wylosuje wiersz, który zaprezentuje, oznacza to że autorzy usłyszą swój utwór w interpretacji innego uczestnika turnieju. Odczytanie wylosowanego utworu poetyckiego jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.

Na zwycięzców czeka nagroda w postaci publikacji wyróżnionych tekstów w nieregularniku „Epea. Pismo literackie”.

Turniej odbędzie się 8 lutego o 11.30 w audytorium budynku głównego Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie14 A. (mt/mc)