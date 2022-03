Niech zwycięży poezja. IV Turniej Jednego Wiersza w Książnicy Podlaskiej

Marzec 15, 2022

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku organizuje IV Turniej Jednego Wiersza. Wydarzenie odbędzie się w ramach VI edycji Festiwalu Literackiego „Autorzy i książki”, któremu patronuje Radio Akadera.

Zasady są proste: jeden, niepublikowany wcześniej i niezgłaszany do innych konkursów wiersz swojego autorstwa należy przesłać do 15 marca br. Zgłoszone teksty zostaną odpowiednio oznaczone i przygotowane do prezentacji na turnieju. Każdy z uczestników wylosuje wiersz, który zaprezentuje, oznacza to, że autorzy usłyszą swój utwór w interpretacji innego uczestnika turnieju.

Turniej odbędzie się 21 marca o 18:00 w budynku głównym Książnicy Podlaskiej. Poprowadzi go jego pomysłodawca – poeta Eligiusz Buczyński.

Wiersze należy przesłać na adres e-mail: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl w tytule wpisując: TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe. (mt)