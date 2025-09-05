Nie żyje Walenty Korycki – wójt gminy Bielsk Podlaski i wieloletni samorządowiec

W nocy zmarł Walenty Korycki, wójt gminy Bielsk Podlaski. Miał 62 lata. Informację o jego śmierci potwierdził zastępca wójta, Anatol Filipiuk. Jeszcze dzień wcześniej Korycki brał udział w gali samorządowej w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.
Kim był Walenty Korycki?
Walenty Korycki przez wiele lat związany był z działalnością samorządową na różnych szczeblach. W swojej karierze pełnił funkcje:
-
wicemarszałka województwa podlaskiego,
-
radnego wojewódzkiego,
-
radnego powiatowego,
-
sekretarza gminy Boćki.
W ostatnich wyborach samorządowych mieszkańcy powierzyli mu funkcję wójta gminy Bielsk Podlaski.
Samorządowiec i człowiek otwarty na innych
Jak podaje portal bielsk.eu, Walenty Korycki był osobą niezwykle otwartą i bezpośrednią. W kontaktach międzyludzkich szybko zjednywał sobie ludzi, potrafił opowiadać historie i miał duży dystans do siebie. Był znany nie tylko jako samorządowiec, lecz także jako rolnik i pszczelarz.
