Wiadomości

5 września, 2025

Nie żyje Walenty Korycki – wójt gminy Bielsk Podlaski i wieloletni samorządowiec

Walenty Korycki Walenty Korycki źródło: https://www.facebook.com/walenty.korycki
W nocy zmarł Walenty Korycki, wójt gminy Bielsk Podlaski. Miał 62 lata. Informację o jego śmierci potwierdził zastępca wójta, Anatol Filipiuk. Jeszcze dzień wcześniej Korycki brał udział w gali samorządowej w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

 

Kim był Walenty Korycki?

Walenty Korycki przez wiele lat związany był z działalnością samorządową na różnych szczeblach. W swojej karierze pełnił funkcje:

  • wicemarszałka województwa podlaskiego,

  • radnego wojewódzkiego,

  • radnego powiatowego,

  • sekretarza gminy Boćki.

W ostatnich wyborach samorządowych mieszkańcy powierzyli mu funkcję wójta gminy Bielsk Podlaski.

Samorządowiec i człowiek otwarty na innych

Jak podaje portal bielsk.eu, Walenty Korycki był osobą niezwykle otwartą i bezpośrednią. W kontaktach międzyludzkich szybko zjednywał sobie ludzi, potrafił opowiadać historie i miał duży dystans do siebie. Był znany nie tylko jako samorządowiec, lecz także jako rolnik i pszczelarz.

(pc)

