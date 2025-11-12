Nie zmarnuj studiów – Niezależne Zrzeszenie Studentów w Białymstoku szuka nowych członków

12 listopada, 2025

Źródło: NZS Białystok Źródło: NZS Białystok

To najstarsza organizacja studencka w Polsce, która od 45 lat działa na uczelniach w całym kraju, w tym również w Białymstoku. Mowa o Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Ich flagową inicjatywą jest z Wampiriady, czyli akcji honorowego krwiodawstwa, ale to tylko część ich działalności.

I choć rekrutacja nowych członków trwa przez cały rok, to teraz szczególnie brakuje rąk do pracy.

– Sympatykiem NZS-u może zostać tak naprawdę każdy, kto chce działać, kto chce coś robić nie tylko dla siebie, ale dla ogółu środowiska akademickiego. Chętny może być na przykład studentem wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale też studentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Jeżeli faktycznie chce działać i coś robić, serdecznie zapraszamy i będziemy go wspierać – mówi Wiktoria Tekień, przewodnicząca NZS w Białystoku.

Organizacja prowadzi wiele projektów, takich jak Drogowskazy Kariery, Studenci dla Zdrowia, Studencki Nobel czy Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS. A NZS stawia na rozwój, integrację i aktywność społeczną. – Uważamy, że studia to nie tylko nauka. Naszym takim troszeczkę mottem jest „nie zmarnuj studiów”, ponieważ można działać na różnych frontach, czy to społecznie czy prozdrowotnie, można robić różne inicjatywy, można samemu wymyślać wydarzenia, samemu robić spotkania z różnymi znanymi ludźmi czy to ze świata nauki, świata historii, czy świata sztuki – tłumaczy przewodnicząca.

Szczegóły i zgłoszenia do Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Białymstoku są w mediach społecznościowych. (hk)

Rozmowa Hanny Kość: