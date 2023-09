Nie Teatr sezon artystyczny zacznie komediowo i muzycznie

19 września, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

W Nie Teatrze, podobnie jak w innych instytucjach kultury, rozpoczyna się sezon artystyczny i choć Nie Teatr nie ma stałego zespołu artystycznego, to ma repertuar, który zadowoli widzów o różnych upodobaniach.

Wydarzenia będą odbywać się zazwyczaj od piątku do niedzieli, choć jest też sporo czwartków zarezerwowanych na najbliższe miesiące. Zaplanowano koncerty i spektakle, w tym przede wszystkim rozrywkę i komedię.

– W pierwszy weekend w repertuarze będą te wszystkie nasze podstawowe gatunki i będzie to bardzo intensywny weekend – zapewnia Ilona Karpiuk z Nie Teatru. – W piątek (22.09) „Dream of you” to koncert musicalowy z cyklu Musical Jam Live. 23 września przezabawna komedia, w której zagrają aktorzy z Krakowa: Marcel Wiercichowski i Katarzyna Michalska. Oni się specjalizują w improwizacji teatralnej i komediowej. Spektakl jest bardzo muzyczny pt.: „Audiencja III czyli Raj Eskimosów”. Natomiast 24 września wraca do nas Krzysztof Daukszewicz, który już bawił niejednokrotnie naszych widzów, więc też ktoś z repertuaru dobrze znany, lubiany i ceniony.

Nowością w tym sezonie będzie również akcja „Rodzic w teatrze”. W trzech terminach wydarzeń artystycznych rodzice mogą zapisać dzieci na warsztaty teatralno-plastyczne. (hk)

Z Iloną Karpiuk z Nie Teatru rozmawiała Hanna Kość: