„Nie pozwól by Podlasianie byli głodni w święta”. PCK prowadzi zbiórkę żywności

5 grudnia, 2023

Podlaski Oddział Okręgowy PCK prowadzi przedświąteczną zbiórką żywności. Makaron, ryż, olej, kasza, herbata, konserwa rybna, konserwa mięsna, kakao – wielu osobom te produkty pozwolą na organizację świąt. Każdy może zostać Mikołajem dzieląc się podstawowymi produktami z najbardziej potrzebującymi. W sumie na pomoc PCK czeka kilkaset osób.

Polski Czerwony Krzyż zebraną żywność przed świętami przekaże najbardziej potrzebującym mieszkańcom województwa podlaskiego. – Jeszcze do 21 grudnia w naszej siedzibie przy ul Warszawskiej 29 będziemy prowadzili świąteczną zbiórkę żywności. Prosimy naszych darczyńców o przynoszenie przede wszystkim produktów o długim terminie ważności, może to być na przykład makaron, kasza, ryż, olej, herbata, kakao, konserwa rybna i mięsna. Na te produkty będziemy czekać w poniedziałki, środy i piątki, od godziny 8:00 do 19:00 zaś we wtorki i w czwartki od 8:00 do 15:00 – mówi Ewelina Sadowska-Dubicka z Podlaskiego Oddziału Okręgowego PCK.

I dodaje: – A jeśli komuś w tym zabieganym świątecznym okresie braknie czasu na przygotowanie paczki to zachęcamy do finansowego wsparcia naszej pomocowej akcji poprzez serwis zrzutka.pl. Tam prowadzimy zbiórkę „Nie pozwól by Podlasianie byli głodni w święta” – to jest część ogólnopolskiej akcji PCK. W sumie na naszą pomoc czeka kilkaset osób, ale czy ją otrzyma 1000, 300 czy może jeszcze więcej, to tak naprawdę zależy od gorących serc naszych darczyńców.

Przedświąteczną paczkę, czy nawet ciepły obiad można ufundować np. dołączając do zrzutki. https://zrzutka.pl/godneswieta/s/godneswietapodlaskie