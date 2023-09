Nie ma złej pogody do jazdy na rowerze!

5 września, 2023

Początek jesieni nie musi oznaczać schyłku sezonu rowerowego. Kluczem do czerpania przyjemności z jazdy w chłodne dni jest dobrze dobrana odzież. Funkcjonalna warstwa bazowa w postaci koszulki termoaktywnej sprawi, że z przyjemnością na nowo odkryjesz białostockie szlaki usłane złotym listowiem.

Fot. Centrumrowerowe.pl Fot. Centrumrowerowe.pl

Czym są koszulki termoaktywne?

O ile klasyczna bawełna doskonale sprawdza się podczas codziennych aktywności, o tyle jest zupełnie niefunkcjonalna podczas uprawiania sportu. Nawet jeżeli wybierzesz łatwą trasę z Białegostoku nad Jezioro Komosa, to nie zapewni oczekiwanego poziomu komfortu. Szybko nasiąknie wilgocią, co nie tylko spowoduje dyskomfort, ale także może przyczynić się do przeziębienia.

Z tego powodu warto zdecydować się na odzież, którą projektuje się z myślą o maksymalnej funkcjonalności podczas wysiłku fizycznego. Niezastąpiona okazuje się koszulka termoaktywna. Zadaniem tego typu ubrań jest reagowanie na ciepło. Oznacza to, że skutecznie odprowadzają na zewnątrz pot, co umożliwia utrzymanie właściwej temperatury ciała.

Niektóre z koszulek termoaktywnych mogą jednocześnie wykazywać właściwości termiczne. To modele przeznaczone na zimne dni. Efektywnie dogrzewają ciało, a jednocześnie chronią przed wiatrem. Będą doskonałym wyborem, gdy temperatura zacznie oscylować w granicach zera.

Z jakiego materiału powinna być uszyta koszulka termoaktywna?

Bawełna zdecydowanie nie nadaje się do jazdy na rowerze. Istnieją jednak inne tkaniny naturalne, które warto wybierać. Dużą popularnością od lat cieszą się ubrania uszyte z włókien bambusa. Od kilku sezonów wypierają je koszulki termoaktywne z wełny merino. To rodzaj materiału o zaletach klasycznej wełny (dobra oddychalność, skuteczne odprowadzanie wilgoci i wysoki komfort cieplny), a jednocześnie nie podrażniający ciała, jak warianty z wełny owczej.

Warto podkreślić, że zdecydowana większość modeli dostępnych na rynku szyta jest z syntetyków – najczęściej poliestru i poliamidu, które wzbogaca elastan. Zaawansowane technologicznie koszulki pozwalają czuć się komfortowo podczas intensywnego wysiłku. Doskonale dopasowują się do ciała, odprowadzają wilgoć, dają skórze oddychać oraz zapewniają ciepło. Coraz częściej znajdziemy na rynku modele łączące w sobie włókna sztuczne z naturalnymi.

Krój idealnej koszulki termoaktywnej

Nawet najbardziej zaawansowana technologicznie koszulka termoaktywna nie spełni swojej funkcji, jeżeli będzie nieodpowiednio dobrana. Pierwszym, najważniejszym kryterium jest dopasowanie do sylwetki. Tylko wtedy jest możliwe odprowadzanie wilgoci, gdy materiał dobrze przylega do ciała. Jednocześnie ułatwia to zastosowanie odzieży jako warstwy bazowej.

Od indywidualnych preferencji zależy to, czy lepiej wybrać model z krótkim, czy długim rękawem. Korzystnie mieć w swojej kolarskiej garderobie oba. Dzięki temu łatwiej jest dobrać ubrania do aktualnych warunków atmosferycznych. Tym bardziej, że wiele zależy od czasu jazdy. Jeżeli chcesz się wybrać na niedaleką wyprawę w słoneczny dzień, której pokonanie zajmie 2-3 godziny, z powodzeniem wystarczy krótki rękaw. Jeśli jednak planujesz całodniową wyprawę, ruszasz o świecie, a wracasz o zmroku, to długi rękaw sprawdzi się lepiej. Poranki i wieczory bywają już naprawdę chłodne.