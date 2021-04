Nie dali gościom wygrać. Jaga pokonała Cracovię

Kwiecień 10, 2021

Jagiellonia Białystok wygrała przy Słonecznej z drużyną Cracovii 2:1 po golach Bartosza Bidy i Tarasa Romanczuka. To 9. wygrana żółto-czerwonych w tym sezonie.

Białostocka drużyna nie miała łatwo od 14. minuty. Po błędzie w obronie Jagi sytuację wykorzystał Thiago, zdobywając jedynego gola na rzecz krakowskiej drużyny.

W 26. minucie Tomas Prikryl fenomenalnie dośrodkował piłkę do Bartosza Bidy, który wykończył akcję głową. Na tablicy wyników było odtąd 1:1. Tak było do 37. minuty. Wtedy piłkę z rzutu wolnego precyzyjnie skierował w pole karne Martin Pospisil, a Taras Romanczuk strzałem głową doprowadził do przewagi.

W drugiej połowie kibice mieli sporo powodów do emocji, jednak żadna z akcji po obu stronach nie wpłynęła na zmianę wyniku.

Jagiellonia przerwała serię meczów bez wygranej przy ul. Słonecznej. Następny mecz żółto-czerwoni zagrają w niedzielę, 18 kwietnia. W Płocku zmierzą się z tamtejszą Wisłą. (jagiellonia.pl, mc)