NFZ. Zmiany w uprawieniach lekarzy i mammografia dla większej liczby kobiet

2 listopada, 2023

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Od początku listopada więcej kobiet może skorzystać z programu Profilaktyki Raka Piersi. NFZ rozszerzył zakres wiekowy i teraz panie od 45 do 74 roku życia mogą bezpłatnie wykonać mammografię. Do tej pory badanie było dostępne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat.

Jednocześnie NFZ od listopada wprowadził zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej. Więcej pacjentów może skorzystać z opieki koordynowanej. W diabetologii są to pacjenci ze stanem przedcukrzycowym, a w endokrynologii – z nadczynnością tarczycy. Powstanie też nowy zakres opieki koordynowanej: diagnostyka i leczenie przewlekłej choroby nerek.

Zmiany dotyczą też uprawnień lekarzy. Np. lekarz, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, będzie mógł wystawiać skierowania na badania laboratoryjne, a lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zleci więcej badań diagnozujących alergie. (hk)