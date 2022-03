NFZ. Sale obsługi klientów przyjmują już bez ograniczeń

Marzec 2, 2022

Podlaski NFZ przywrócił standardowy tryb pracy w salach obsługi klientów. Ma to związek z luzowaniem obostrzeń wprowadzonych przez rząd.

W pełnym zakresie funkcjonują już sale obsługi klientów w białostockiej siedzibie NFZ przy ul. Pałacowej, a także w delegaturach w Łomży, Suwałkach i Siemiatyczach.

– Przed wejściem do sali nadal pozostaje skrzynka podawcza, w której będą Państwo mogli zostawić korespondencję, bez konieczności wchodzenia do sali obsługi klientów. Zachęcamy również do kontaktu z nami, bez wychodzenia z domu, za pomocą usługi e-Doradca NFZ. To bezpłatna usługa, która umożliwia konsultację z pracownikiem oddziału NFZ przez wideo-spotkanie za pomocą ogólnodostępnej aplikacji Microsoft Teams. Wystarczy kliknąć w link, wybrać swój oddział wojewódzki Funduszu, dogodny termin, godzinę i temat spotkania – mówi rzecznik podlaskiego NFZ, Beata Leszczyńska.

W siedzibie NFZ można uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ, potwierdzić Profil Zaufany, podpisać umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, zweryfikować ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, uzyskać podstawowe informacje w sprawach związanych z działalnością NFZ, w tym o leczeniu uzdrowiskowym, Narodowym Programie Szczepień i aktualnych wytycznych związanych z zapisem na szczepienia.

Klientów oraz pracowników NFZ cały czas obowiązują jednak środki ostrożności dostosowane do aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. (mt)