Nextbike złożył wniosek o upadłość. Co z BiKeR-ami?

Maj 20, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Spółka Nextbike, która jest operatorem BiKeR-ów, złożyła wniosek upadłościowy. Mimo to zapewnia, że system roweru miejskiego w Białymstoku jest niezagrożony. Firma deklaruje, że rowery w stolicy Podlasia będą dostępne do końca czerwca.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Nextbike Polska S.A. zarząd firmy podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, które to ma umożliwić dalsze funkcjonowanie roweru miejskiego w 39 systemach w Polsce. Firma deklaruje, że dla użytkowników systemów nic się nie zmienia i rowery miejskie będą funkcjonowały normalnie.

W ocenie zarządu spółki, przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego daje realne szanse na dojście do porozumienia z wierzycielami, w tym z bankami finansującymi spółkę oraz pozwoli na ustalenie nowych zasad spłat zobowiązań spółki. Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i zawarcie układu z wierzycielami ma na celu zapobieżenie pogorszeniu sytuacji finansowej spółki, jej niewypłacalności oraz ogłoszenia jej upadłości. To wszystko, zdaniem spółki, pozwoli na utrzymanie płynności finansowej, a także obsługi systemów rowerów miejskich w 39 systemach. Restrukturyzacja to standardowa procedura przewidziana kodeksem handlowym w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością. Jak podkreślono, nie oznacza zagrożenia dla bieżącego funkcjonowania spółki. (mt/mc)