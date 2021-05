New Pop Festival 2021. Organizatorzy odkrywają kolejne karty

Maj 12, 2021

źródło: mat. org. źródło: mat. org.

Znani są kolejni artyści, którzy wystąpią na tegorocznym Białystok New Pop Festival. Będą to: Muniek i Przyjaciele, Paweł Domagała i Baranovski.

Muniek i Przyjaciele to akustyczna odsłona koncertów w wykonaniu lidera formacji T.Love Zygmunta „Muńka” Staszczyka, któremu towarzyszą: Cezariusz Kosman oraz Janek „Jahlove” Pęczak.

Początkowo, projekt ten miał być tylko chwilową odskocznią od głośnego, rockowego grania. Muniek chciał pograć z mniejszym aparatem wykonawczym, w nieco mniejszych, kameralnych salach. Ogromny sukces przedsięwzięcia spowodował jednak, że 5 marca 2021 odbyła się premiera płyty live. To album dokumentujący ponad 60 koncertów, podczas których zespół objechał całą Polskę występując zarówno w małych klubowych salach, w teatrach, na Stadionie Narodowym oraz na scenach krajowych letnich festiwali.

Paweł Domagała to człowiek z podwójnym życiem – aktorskim i muzycznym. Gra w filmie, koncertuje, nagrywa płyty, pisze teksty piosenek i monologów kabaretowych. Nie rozstaje się z gitarą, stara się równocześnie być radykalnie pokorny i ekstremalnie pewny siebie.

Wraz z basistą Łukaszem Borowieckim bez wsparcia wielkich wytwórni wydali płytę „Opowiem Ci o mnie”, na której teksty są Pawła, muzyka Pawła i Łukasza, a producentem muzycznym jest Łukasz. Płyta uzyskała status platynowej płyty. W 2018 roku obaj muzycy we własnej, niezależnej wytwórni „Domagała i Borowiecki” wydali kolejny krążek „1984”, który pokrył się podwójną platyną.

Teledysk promujący płytę „Weź nie pytaj”, przekroczył 120 milionów obejrzeń w serwisie YouTube, a piosenka dostała Fryderyka Publiczności za przebój roku. Swoją nową, wydaną w 2020 r. płytę „Wracaj” zgodnie uznają za powrót-przełom. Walkę o to, co najpiękniejsze. Między innymi powrót do młodzieńczej bezczelnej odwagi, która domaga się, by iść po swoje bez niepotrzebnych kompromisów ze światem. Także w sensie muzycznym.

BARANOVSKi znany jest m.in. z występów z grupą XXANAXX, na początku 2018 roku zaczął pisać swoją własną historię. Zaledwie półtora roku później miał już na swoim koncie cztery radiowe przeboje, nominację do Fryderyka w kategorii „fonograficzny debiut roku”, a z koncertami zaliczył niemal wszystkie najważniejsze festiwalowe sceny w kraju.

W październiku 2019 premierę miała oczekiwana debiutancka płyta BARANOVSKIEGO zatytułowana „Zbiór”, w zgodnej opinii krytyków jeden z najbardziej udanych albumów w polskim popie ostatnich lat. Wydawnictwo przyniosło autorowi kolejne 3 nominacje do Fryderyków, uzyskało także status Złotej Płyty. W ubiegłym roku triumfy w radiu oraz w internecie święcił kolejny przebojowy singiel BARANOVSKIEGO „Lubię być z nią”, zwiastujący drugi album wokalisty.

Już wcześniej ogłoszono, że 10 i 11 lipca, na dziedzińcu Pałacu Branickich wystąpią także Paulina Przybysz, BAASCH i Organek. (mt/mc)