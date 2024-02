Naukowiec z Politechniki Białostockiej nagrodzony przez Ministra z okazji Dnia Nauki Polskiej

19 lutego, 2024

Źródło: Politechnika Białostocka Źródło: Politechnika Białostocka

Dr hab. inż. Krzysztof Kamil Żur, prof. PB z Katedry Automatyzacji Procesów Przemysłowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Wyróżnienie zostało przyznane podczas Gali Nauki Polskiej, która odbyła się 18 lutego 2024 r. w auli głównej Politechniki Warszawskiej. Nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego wręczył minister nauki Dariusz Wieczorek.

Dr hab. inż. Krzysztof Kamil Żur, prof. PB jest uznanym w kraju i zagranicą ekspertem inżynierii mechanicznej. W 2023 roku został najmłodszym członkiem prestiżowego stowarzyszenia naukowego European Academy of Science and Arts (EASA), a także otrzymał tytuły Honorowego i Zagranicznego Profesora Tianjin University w Chinach.

– Przyznaną nagrodę Ministra Nauki odbieram zarówno jako podsumowanie pewnego etapu mojej działalności, ale też zobowiązanie. Przede wszystkim – to miła niespodzianka. – komentuje dr hab. inż. Krzysztof Kamil Żur, prof. PB.

Dr hab. inż. Krzysztof Kamil Żur, prof. PB należy do grona TOP 2% najlepszych naukowców na świecie wg rankingu Stanford University w USA (The World’s Top 2%). Jest autorem bądź współautorem 80 publikacji naukowych w czasopismach z JCR (indeks Hirscha wynosi 32 wg SCOPUS). Kilkanaście jego prac otrzymało wyróżnienie Web of Science (“Hot Paper”, “Highly Cited Paper” in the top 1% of the academic field). Sumaryczny Impact Factor (IF) wszystkich artykułów wynosi ponad 340, a ich łączna liczba punktów MNiSW to już ponad 8000. Dr hab. inż. Krzysztofa Kamila Żur pełni rolę recenzenta w ponad 150 czasopismach naukowych związanych z tematyką jego badań oraz recenzuje propozycje nowych czasopism i książek dla wydawnictw: Elsevier, De Gruyter, Cambridge University Press. Dodatkowo pełni rolę edytora, edytora pomocniczego i członka redakcji w około 30 międzynarodowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports, np.: NATURE Scientific Reports, Applied Mathematical Modelling (Elsevier), Engineering Analysis with Boundary Elements (Elsevier), Materials Today Communications (Elsevier), International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering (Elsevier), Applied Physics A: Materials Science & Processing (Springer), Carbon Letters (Springer), Micro & Nano Letters (Wiley), Journal of Vibration and Control (SAGE), Polymer Composites (Wiley) i wielu innych. Pan K. Żur recenzował zagraniczne rozprawy doktorskie oraz osiągnięcia kandydatów na stanowisko doktora, post-doc i profesora dla wielu zagranicznych jednostek naukowych. Pełnił oraz pełni rolę promotora rozpraw doktorskich realizowanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej oraz w zagranicznych uczelniach. Dr hab. inż. K. Żur, Prof. PB pełni rolę recenzenta grantów naukowych dla międzynarodowych agencji w ramach projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, np. European Science Foundation, French National Research Agency ANR (Francja), Czech Science Foundation (Czechy), REPRISE, The Ministry of Education, University and Research (Włochy). Ostatnio został członkiem Engineering Mechanics Institute (EMI) of the American Society of Civil Engineers (ASCE).

Prof. Żur współpracuje z kilkudziesięcioma instytucjami naukowymi, np.: McGill University (Kanada), Florida Atlantic University (USA), Cleveland State University (USA), Western Michigan University (USA), Texas A&M University (USA), Universidad Zaragoza (Hiszpania), Bauhaus-Universität Weimar (Niemcy), Leibniz Universität Hannover (Niemcy), Shahrekord University (Iran), Tianjin University (Chiny), Northeastern University (Chiny), City University of Hong Kong (Chiny), University of Adelaide (Australia).

– Cieszę się, że mam swój skromny wkład w rozwój interdyscyplinarnych badań naukowych prowadzonych w tych zespołach badawczych. Tworzą je naukowcy o różnorodnych doświadczeniach naukowych – każdy z nas prezentuje własny punkt widzenia na dany problem i proponuje indywidualne rozwiązania w ramach wybranej dyscypliny naukowej. Uważam, że aby sprostać współczesnym problemom badawczym, potrzebna jest wiedza i doświadczenie zaczerpnięte z wielu dyscyplin naukowych. Nazwałbym to „symbiozą naukową”, w ramach której inicjuje się możliwość interdyscyplinarnego rozwoju (przekroczenia granic wiedzy) każdego z naukowców tworzących taką grupę badawczą oraz holistyczne podejście do problemów badawczych, sumarycznie generując optymalne i unikalne rozwiązania naukowe – mówi dr hab. inż. Krzysztof Kamil Żur, prof. PB.

Działalność naukowa dr. hab. inż. Krzysztofa Kamila Żura, prof. PB związana jest z takimi obszarami nauki jak: inżynieria mechaniczna, lotnicza i materiałowa oraz matematyka stosowana. Prof. Żur prowadzi aktualnie badania związane z teoretyczną i eksperymentalną mechaniką kompozytowych, nanokompozytowych i inteligentnych konstrukcji mechanicznych i lotniczych oraz ich aktywnym sterowaniem. Obiektami badań są np. elementy maszyn wirnikowych (wały i łopatki turbin silników), panele lotnicze, tarcze hamulcowe, elementy mechatroniczne i konstrukcyjne wykonane z metamateriałów.

Dzień Nauki Polskiej, który obchodzimy 19 lutego – w dniu urodzin Mikołaja Kopernika – jest szczególną datą dla środowisk naukowych i akademickich. To okazja, by podziękować wszystkim tym, którzy wnoszą ogromny wkład w rozwój polskiej nauki i sztuki. Zgodnie z tradycją lat poprzednich, podczas Gali Nauki Polskiej, Minister Nauki Dariusz Wieczorek ogłosił listę laureatów oraz wręczył nagrody wybitnym uczonym, reprezentującym różne dziedziny nauki. 59 nagród, w tym 50 indywidualnych i 9 zespołowych, przyznano w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Gala Nauki Polskiej jest kulminacyjnym elementem obchodów Dnia Nauki Polskiej – święta państwowego, wprowadzonego ustawą z 3 lutego 2020 r. Przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego. Działo się tak również w okolicznościach dla naszego narodu skrajnie trudnych. Podczas niszczących wojen, rozbiorów i okupacji nauka odgrywała istotną rolę w kształtowaniu kolejnych pokoleń polskich elit poczuwających się do odpowiedzialności za los wspólnoty. Trudno też przecenić dydaktyczną i formacyjną misję szkół wyższych – począwszy od ufundowanej w 1364 roku Akademii Krakowskiej – napisano w uzasadnieniu do ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej. (oprac. mr)