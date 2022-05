Naukowcy z Politechniki Białostockiej zdobyli patent na urządzenie do rotacyjnych ćwiczeń stawu skokowego

Maj 16, 2022

fot. Gabriela Kościuk/Politechnika Białostocka fot. Gabriela Kościuk/Politechnika Białostocka

Dr n. med. inż. Jolanta Grażyna Zuzda z Katedry Marketingu i Turystyki Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej i dr inż. Piotr Borkowski z Instytutu Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej wraz z prof. Robertem Latosiewiczem i Instytutem Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. zdobyli patent na wynalazek „Urządzenie do rotacyjnych ćwiczeń stawu skokowego”.

Kiedy jesteśmy aktywni, chętnie biegamy, bierzemy udział w grach zespołowych, czy nawet tańczymy – może dojść do kontuzji stawu skokowego.

– Jest on odpowiedzialny za mechanikę chodu, biomechanikę biegu, oraz za aktywne przemieszczanie się w różnych warunkach na różnych powierzchniach i w różnych okolicznościach zmuszających nasz organizm do przemieszczania się – podkreśla prof. dr hab. n. med. Robert Latosiewicz, jeden z współtwórców wynalazku.

– Żeby zapobiegać uszkodzeniom stawu skokowego, czy choćby bólom stóp należy wzmacniać mięśnie, poprawiać mobilność w stawie z wykorzystaniem na przykład programu ćwiczeń rotacyjnych opracowanych przeze mnie i prof. Roberta Latosiewicza – mówi dr dr hab. n. med. Jolanta Grażyna Zuzda.

Chroniony patentem P.433498 wynalazek „Urządzenie do rotacyjnych ćwiczeń stawu skokowego” umożliwia także wykonanie ruchów odwodzenia i przywodzenia stopy oraz supinacji i pronacji.

Supinacja to inaczej rotacja zewnętrzna, czyli odwracanie kończyny na zewnątrz w stosunku do jej osi. Pronacja to rotacja wewnętrzna, czyli odwrócenie kończyny do wewnątrz w stosunku do jej osi. Dzięki urządzeniu możemy też wykonywać stretching statyczny, czyli utrzymać stopę w określonej pozycji do 50 sekund.

Prototypowe urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego składa się z modułu do ćwiczeń rotacyjnych oraz ramienia wspomagającego.

– Zadaniem ramienia wspomagającego jest pomoc osobie ćwiczącej w procesie rehabilitacji bądź też pomaganie takiej osobie przez rehabilitanta – wyjaśnia przeznaczenie elementu urządzenia dr inż. Piotr Borkowski.

Urządzenie do autoterapii stawu skokowego mogą wykorzystywać osoby w każdym wieku.

– Terapia ruchowa z wykorzystaniem urządzenia do rehabilitacji stawu skokowego jest kluczowa do osiągnięcia optymalnego zakresu ruchu w stawie, jego bezbolesnego funkcjonowania, aktywizacji mięśni, poprawy krążenia, oraz odżywienia i przyśpieszenia regeneracji tkanek stawowych – zapewnia dr Zuzda.

– Połączenie wiedzy inżyniera i lekarza to klucz sukcesu inżynierii biomedycznej jako dyscypliny naukowej – podsumowuje prof. Robert Latosiewicz. – Chciałbym podkreślić olbrzymi wkład intelektualny i zaangażowanie zespołu Politechniki Białostockiej w skonstruowanie innowacyjnych urządzeń do rehabilitacji, niemających odpowiedników polskich i europejskich. Mam nadzieję, że bliska już komercjalizacja programu pozwoli na wdrożenie urządzenia do klubów fitness, do ośrodków rehabilitacja, a także pozwoli na wykorzystanie tego urządzenia w warunkach domowych. I to jest właśnie realizacja celów, które założyliśmy na początku naszych badań i celów, które mam nadzieję, będziemy realizować w przyszłości.

(jd)