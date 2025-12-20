Naukowcy PB i UwB opisują bioróżnorodność Białegostoku

20 grudnia, 2025

Bioróżnorodność Miasta Białegostoku, źródło: UM Białystok

Storczyki przy miejskich ścieżkach i mokradła, które chronią miasto przed skutkami zmian klimatu. Białystok odkrywa kolejne tajemnice swojej przyrody, które zostały opisane w dwóch nowych publikacjach z serii „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku”.

To książki „Chronione i rzadkie rośliny Białegostoku” oraz „Mokradła Białegostoku”, przygotowane we współpracy miasta z naukowcami. Publikacje są dostępne w wersji papierowej, a wkrótce także elektronicznej.

Pierwsza z nich autorstwa prof. Emilii Brzosko z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku opisuje 54 gatunki rzadkich i chronionych roślin, występujących m.in. w białostockich lasach i naturalnych enklawach zieleni. Wiele z nich rośnie w zasięgu spacerów, inne są w miejscach wymagających uważnej obserwacji.

Druga publikacja poświęcona jest miejskim mokradłom, czyli naturalnym magazynom wody i węgla oraz ostojom bioróżnorodności. Autorzy, czyli prof. Piotr Banaszuk i dr Dan Wołkowycki z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej pokazują, gdzie w Białymstoku występują tereny podmokłe i jak ważną rolę pełnią dla roślin, zwierząt i mieszkańców.

Od 2019 roku ukazało się już 13 części cyklu „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku”, który dokumentuje i promuje przyrodnicze bogactwo stolicy Podlasia. (red.)