„Nauka to więcej niż wiedza”. Przed nami XIX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Chętni już mogą się zapisywać na wydarzenia

12 kwietnia, 2023

Konferencja zapowiadająca XIX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka Konferencja zapowiadająca XIX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

Kilkaset różnorodnych wydarzeń – pokazów, warsztatów, wykładów, doświadczeń, ale także koncertów i spektakli czeka nas w ramach XIX Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Impreza odbędzie się między 14 a 19 maja pod hasłem „Nauka to więcej niż wiedza”. W tym roku koordynatorem głównym festiwalu jest Politechnika Białostocka.

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki to największa impreza w regionie, która w przystępny i ciekawy sposób zachęca do odkrywania nauk ścisłych, technicznych, medycznych, przyrodniczych oraz humanistycznych i społecznych. To wspólne przedsięwzięcie podlaskich uczelni oraz Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

– Jest to niesamowicie piękne wydarzenie pozwalające skoordynować wszystkie uczelnie pod jednym sztandarem. Uczelnie proponują naprawdę bardzo ciekawe wydarzenia, jest ich niesamowicie wiele. Na pewno każdy, w każdym wieku, znajdzie tutaj coś dla siebie. Bardzo proszę, żeby się rejestrować na te wydarzenia, ponieważ niektóre z nich mają ograniczoną liczbę miejsc – powiedział dr inż. Piotr Ofman, adiunkt w Katedrze Technologii w Inżynierii Środowiska Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, główny koordynator Festiwalu.

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki 14 maja zainauguruje Rodzinny Piknik Rodzinny na Stadionie Miejskim, gdzie uczelnie wspólnie będą się prezentować zachęcając do studiowania w Białymstoku. Pokazy, prezentacje, stoiska z eksperymentami można będzie odwiedzać w godz. 10.00-16.00. Wstęp jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

– Dzięki współpracy z Miastem Białystok w przestrzeniach stadionu możemy zaprosić na prezentacje ciekawostek ze świata nauki, badania medyczne czy zajęcia sportowe. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych, zarówno związanych z nauką, jak i aktywnością na świeżym powietrzu. Zapraszamy też na występy artystyczne Chóru Politechniki Białostockiej, studentów Uniwersytetu w Białymstoku czy studentów Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku – mówił prof. dr hab. inż. Marek Krętowski, Prorektor ds. Nauki Politechniki Białostockiej.

Lista festiwalowych wydarzeń wciąż się wydłuża. Politechnika Białostocka zamierza przybliżyć interdyscyplinarny zawód inżyniera, pokazać czym zajmują się inżynierowie Politechniki Białostockiej na poszczególnych wydziałach uczelni, z poszczególnych dyscyplin. Będą doświadczenia, warsztaty, prezentacje, wykłady, konkursy, a nawet zwiedzanie uczelnianej biblioteki czy Radia Akadera. Z atrakcji na uczelni będzie można skorzystać 15 maja. Także tego dnia dzień festiwalowy odbędzie się na Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

16 maja „swój dzień” w ramach XIX Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki będzie miał Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku i Uniwersytet w Białymstoku.

– Uniwersytet w Białymstoku przygotował niezwykle bogatą ofertę różnorodnych wydarzeń, które odzwierciedlają dyscypliny realizowane na uczelni. Rozpoczynamy Festiwal nietypowo, bo już 12 maja wernisażem wystawy Krzysztofa Koniczka. To ogromne święto naszego Uniwersytetu, będzie to doskonała okazja, by zapoznać się z tajemnicami wszystkich dyscyplin reaktywizowanych na UwB – mówiła prof. dr hab. Izabela Święcicka, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku.

17 maja atrakcje przygotowuje Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

– Chcemy pokazać i najmłodszym i najstarszym białostoczanom w jaki sposób należy dbać o zdrowie. Skupimy się więc m.in. na profilaktyce, pokażemy jak np. powinno wyglądać samobadanie piersi czy samobadanie jąder. Chcemy też wyjść z ofertą do najmłodszych, stworzymy Szpital Pluszowego Misia. Pokażemy także zasady pielęgnacji noworodków, zasady rehabilitacji, fizjoterapii, czy szycia chirurgicznego. Chcemy także podzielić się wynikami badania populacyjnego „Białystok plus”, odkryjemy również tajemnice naszych laboratoriów, pokażemy jak odróżnić leki od suplementów – wymieniał prof. dr hab. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

18 maja festiwalowe wydarzenia będą odbywać się w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku i Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku, a 19 maja w Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, Akademii Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filii w Białymstoku oraz w Białostockim Park Naukowo-Technologicznym.

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki od lat wspiera województwo podlaskie i miasto Białystok.

– Warto się wybrać na XIX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, po to by zapoznać się z ofertą podlaskich i białostockich uczelni wyższych. Warto tutaj studiować i warto tutaj później pracować. Zachęcamy do takich decyzji – mówił wiceprezydent miasta, Rafał Rudnicki.

XIX Podlaskiemu Festiwalowi Nauki i Sztuki patronuje Radio Akadera. Program festiwalu dostępny jest tutaj. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: