Nauka postaw proekologicznych na Festiwalu dla Matki Ziemi

25 maja, 2023

Mat. org. Mat. org.

Warsztaty, koncerty, pokazy, a przede wszystkim nauka ekologicznych postaw to Festiwal dla Matki Ziemi, który odbędzie się od 31 maja do 2 czerwca w Białymstoku.

Na festiwalu pokazane będą dobre praktyki działań proekologicznych, które łatwo wprowadzić w życie. Gwiazdą będzie Leśny Kawaler, czyli Dawid Popończyk.

– To jest student, który na własną rękę działa w lasach, gdzie mieszka, tam też opiekuje się zwierzętami i sam sprząta las. Bardzo fajny chłopak, który swoje filmy o lesie publikuje w mediach społecznościowych – mówi Eliza Szatkowska, koordynatorka projektu Liderzy Eko-Zmian, w ramach którego organizowany jest festiwal. – Oprócz Leśnego Kawalera będziemy też mieć gościa z festiwalu Up To Date, czyli Jędrzeja Dondziło, który zagra koncert dla Matki Ziemi.

Oprócz tego będzie 15 różnych warsztatów na przykład opieka nad zwierzętami, eko gotowanie, naturalne kosmetyki, eko disagn czy recykling artystyczny. Dodatkowo będą również stoiska, na których będzie m.in. naprawa komputerów i laptopów, zwiedzanie smogobusa, czy stanowisko Wodociągów Białostockich z misją „Dobra Woda prosto z kranu”.

– Główną misją naszego projektu jest promowanie ekologii i działań bardzo prostych, które możemy robić na co dzień. Chcemy pokazać, że nie trzeba wykonywać specjalnych czynności dla Ziemi i przyszłości – dodaje Eliza Szatkowska.

Festiwal dla Matki Ziemi rozpocznie się 31 maja i potrwa trzy dni. Wszystkie wydarzenia będą na terenie Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Ciepłej w Białymstoku. Jedynie ostatnie wydarzenie to wykład online Magdaleny Teterko – Walczak „Zrównoważony rozwój w biznesie”. (hk)