Natalia Bukowiecka z Podlasia Białystok w finale mistrzostw świata na 400 metrów w Tokio

16 września, 2025

Natalia Bukowiecka, reprezentantka klubu Podlasie Białystok, awansowała do finałowego biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Polska biegaczka zaprezentowała świetną formę, zajmując pierwsze miejsce w swoim półfinale z czasem 49,67 sekundy – to jej najlepszy wynik w tym sezonie.

Sensacyjne zwycięstwo w półfinale

Bukowiecka pokonała w swoim biegu jedną z głównych faworytek do złotego medalu – Marileidy Paulino z Dominikany. Rezultat Polki jest dowodem, że 23-letnia zawodniczka znajduje się w życiowej formie i może liczyć się w walce o podium w finale.

Kiedy finał 400 m kobiet w Tokio?

Finałowy bieg na 400 metrów kobiet podczas mistrzostw świata w lekkiej atletyce w Tokio zaplanowano na czwartek, 18 września. To właśnie wtedy Natalia Bukowiecka stanie przed szansą na historyczny sukces i medal dla Polski.

Droga Natalii Bukowieckiej

Zawodniczka Podlasia Białystok od kilku sezonów należy do czołówki polskich sprinterek. Jej systematyczne postępy i regularne starty na arenie międzynarodowej zaowocowały spektakularnym awansem do finału mistrzostw świata. Wynik 49,67 sekundy jest najlepszym rezultatem Natalii w tym roku i jednocześnie jednym z najlepszych w historii polskiej lekkoatletyki.

Podlasie dumne z zawodniczki

Awans do finału mistrzostw świata to ogromny sukces nie tylko samej zawodniczki, ale także jej macierzystego klubu – Podlasie Białystok. Region od lat słynie z wychowywania znakomitych lekkoatletów, a Natalia Bukowiecka kontynuuje tę tradycję, dając kibicom powody do dumy i radości.

